Suludi pothvat Britanca snimao prijatelj iz Hrvatske: 'Za ovo se dugo pripremao fizički i psihički'

Britanac većinom visi s jednom rukom ili nogama naglavačke sa zgrada i dizalica, rekao je Hrvat koji je dočekao s njim jutro na dimnjaku visokom 340 metara...

<p>Mančesterski tinejdžer <strong>Adam Lockwood</strong> (19) izazvao je brojne reakcije nakon objave videa na svom Instagramu kako visi s najviše građevine u Hrvatskoj, dimnjaka Termoelektrane Plomin u Istri.</p><p>S dimnjaka visokog 340 metara tinejdžer se jednom rukom držao za rub i radio zgibove gledajući oduševljeno u ponor ispod sebe i obraćajući se potom pratiteljima. Video i fotografiju objavio je u petak. Napisao je kako mu je uspon na 340 metara oduzeo puno snage pa mu je teže bilo raditi zgibove.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Ali ovako visoko još nisam bio. Monstruozna struktura - objavio je tinejdžer i dodao da je u Hrvatsku došao na poziv prijatelja s kojim je, nastavio je, ušao u posjed termoelektrane oko 2 sata ujutro kako bi izbjegao radnike. Penjao se do vrha oko dva sata, ali je potom šest sati skupljao energiju kako bi svojim pratiteljima na Instagramu, kojih je više od 13.000, pokazao svoju ludu ideju te opasnu adrenalinsku točku. Labinski vatrogasci kažu da nisu dobili dojavu, kao ni istarska policija koja radi na izvidima, potvrdili su. Direktor TE Plomina Marino Roce kojeg smo upitali za komentar kratko je rekao da se obratimo HEP-u.</p><p>A uz obećanje da će ostati anoniman, njegov prijatelj iz Hrvatske koji je sve snimao, pristao je sve ispričati:</p><p>- Do samog vrha došli oko 4.30 ujutrom, odspavali nekoliko sati i pripremali se. Njemu to nije ništa strano jer to radi skoro pa i svakodnevno na takvim visinama. Iako svi misle da on to radi iz dosade i bez razmišljanja, zapravo ako ga poznajete, vidjet ćete da to sve i nije samo tako. Inače se jako puno priprema fizički i psihički, te više puta provjeri površinu na kojoj to radi je li stabilna, skliska i je li ono što si je zamislio izvesti zapravo izvedivo.</p><p> </p>