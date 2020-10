Visio je s vrha 340-metarske termoelektrane u Plominu u Istri.

Van svake pameti! Mančesterski tinejdžer visio s termoelektrane u Istri: 'Penjali smo se dva sata'

Adam Lockwood (19) upao je na posjed termoelektrane u Plominu, najviše građevine u Hrvatskoj. Kad je došao na vrh, odmarao je šest sati, a onda se primio za rub i na 340 metara visine radio je zgibove

<p>Vjerovali ili ne, od ovakvim me stvari uopće ne puca adrenalin. Dobijem tek sitnu stimulaciju u mozgu pa ne mogu naći stvari koje bi mi stimulirale um, napisao je britanski tinejdžer <strong>Adam Lockwood (19).</strong></p><p>Ono što je napravio u Istri je suludo, neodgovorno i van svake pameti.</p><h2>Pogledajte video: Visi s 340 metara</h2><h2>Opasno i glupo</h2><p>Visio je s vrha 340-metarske termoelektrane u Plominu u Istri.</p><p>Ta je termoelektrana u Plominskom zaljevu najviša građevina u Hrvatskoj i jedna je od najviših termoelektrana u Europi. </p><h2>'Penjali smo se šest sati'</h2><p>Za mančesterskog tinejdžera koji ovakve pothvate objavljuje na društvenim mrežama, to je bila još jedna crtica s popisa opasnih i suludih pothvata.</p><p>- Uspon na 340 metara oduzeo mi je dosta snage pa mi je bilo malo teže raditi zgibove. Ali ovako visoko još nisam bio. Monstruozna struktura - napisao je Adam, koji je u Hrvatsku došao na poziv prijatelja s kojim je, kako tvrdi, upao na posjed termoelektrane u 2 ujutro kako bi izbjegli radnike.</p><p>Uspon je trajao oko dva sata, ali još šest sati skupljao je energiju kako bi se mogao uhvatiti za metalni rub i raditi zgibove. Morali su čekati noć kako bi se spustili.</p><p>- Bili smo gore 21 sat. Nije nam bilo hladno jer je termoelektrana u pogonu. Bio je to dobar osjećaj, jedan od najdojmljivijih pothvata - dodao je mančesterski tinejdžer.</p>