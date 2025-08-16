Opasno visoke temperature širom Hrvatske. Ali pripazite! Stižu pljuskovi i grmljavina

Subota u Hrvatskoj iznimno vruća. Ali stiže promjena vremena. Prema najnovijoj prognozi, očekuje nas pretežno sunčano, a u Dalmaciji djelomice sunčano vrijeme. Temperature će se kretati između 32 i čak 37 °C, dok će u gorju biti nešto svježije. Poslijepodne je u unutrašnjosti zemlje moguć jači razvoj oblaka, što može rezultirati lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Takvi nestabilni vremenski uvjeti mogu iznenaditi, pa se preporučuje oprez, osobito onima koji planiraju boraviti na otvorenom.

Vjetar će većinom biti slab sjeveroistočni, ali uz lokalne pljuskove može biti i pojačan. Na Jadranu će prevladavati slaba i umjerena bura, koja će navečer, posebice na sjevernom dijelu, jačati. Od sredine dana na pojedinim dijelovima obale očekuje se i jugozapadni te sjeverozapadni vjetar. U Zagrebu i okolici očekuje se pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, s mogućnošću lokalnih pljuskova i grmljavine u poslijepodnevnim satima.

Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu penjat će se do 36 °C, dok će na Sljemenu biti oko 28 °C.

Građanima se savjetuje izbjegavanje izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana, dovoljan unos tekućine i zaštita od UV zračenja. Posebnu pozornost trebaju obratiti kronični bolesnici, starije osobe i djeca. Iako su vrućine dominantne, lokalni pljuskovi i grmljavina mogu naglo promijeniti uvjete na cestama i otvorenim prostorima, stoga budite oprezni.