OPASNO VRIJEME Vakula: Bit će i do 40 Celzija u petak, ne treba čuditi što stiže odmah nakon

U petak nas očekuje pretežno sunčano i iznimno vruće vrijeme uz južinu, dok od noći na subotu sa zapada stiže jače naoblačenje s pljuskovima, grmljavinom i mogućim lokalnim nevremenom, kazao je Zoran Vakula u vremenskoj prognozi HRT-a. Naime, stiže još jedan vrlo vruć dan, a za cijelu Hrvatsku izdan je narančasti meteoalarm zbog toplinskog vala. Temperature će se penjati i do 40 °C, dok navečer stiže promjena vremena s pljuskovima, grmljavinom i mogućim nevremenom.

Najveća promjena očekuje se na sjevernom Jadranu, gdje bi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom tijekom noći na subotu mogli biti izraženiji.

Foto: DHMZ

Jutarnje temperature bit će između 16 i 20 °C, dok će se na obali i otocima kretati od 21 do 26 °C. Danju će temperature uglavnom dosezati 33 do 38 °C.

Za petak je za cijelu zemlju izdan narančasti meteoalarm, što znači da je vrijeme opasno zbog toplinskog vala.

Foto: DHMZ

DHMZ posebno upozorava na zdravstveni rizik kod osjetljivih skupina, ponajprije starijih osoba i male djece.

- Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije - poručuju iz DHMZ-a.

U nekim krajevima gotovo 40 °C

U Slavoniji, Baranji i Srijemu u petak bi temperatura mogla dosegnuti oko 37 °C, uz veliku opasnost od djelovanja vrućine na zdravlje. Središnju Hrvatsku očekuje također vrlo vruć dan, uz temperature oko 36 °C, što bi ponegdje moglo biti i rekordno za kraj kolovoza.

Na jugu zemlje bit će još toplije. Na Jadranu se očekuje do 36 °C, dok bi se u unutrašnjosti Dalmacije temperatura mogla približiti 38 °C. Na krajnjem jugu temperatura mora dosezat će i 28 °C, dok će more drugdje uglavnom biti između 26 i 27 °C.

Nakon vrućine stiže nevrijeme

Iako će petak biti uglavnom sunčan, navečer i tijekom noći na subotu vrijeme će se početi mijenjati.

Sa zapada stiže jače naoblačenje, uz pljuskove, grmljavinu i mogućnost olujnog nevremena. Najnestabilnije bi moglo biti u subotu, kada se očekuju lokalno izraženi pljuskovi i grmljavina.

Na sjevernom Jadranu nevrijeme bi moglo biti izraženije već tijekom noći, a potom se nestabilno vrijeme može proširiti i prema jugu.

Vrućina će za vikend ipak početi popuštati. Subota, nedjelja i ponedjeljak bit će manje vrući nego petak, ali će vrijeme ostati nestabilno, osobito u subotu.

Na srednjem i južnom Jadranu vrhunac toplinskog vala očekuje se upravo u subotu, kada će opasnost od djelovanja vrućine na zdravlje biti vrlo velika.