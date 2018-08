'Opasnost u kuhinji': Zabranili mu na fakultet jer je - patuljak!

Louis Makepeace (18) iz Velike Britanije htio bi biti kuhar i školovati se za to zanimanje, no uprava škole Heart of Worcestershire College, toliko ga je ponizila, kaže, da više ne vjeruje u svoje snove.

Foto: Profimedia

Naime, Louis je visok samo 116 centimetara jer ima dvarfizam, pa ga je uprava škole proglasila sigurnosnim rizikom. Mogao bi se petljati drugima pod noge, kažu, smetao bi u kuhinji. Louisovoj mami Paulini (56) rekli su da bi se i tako uzalud školovao kad ga niti jedan restoran ne bi htio zaposliti.

Foto: Profimedia

- To me jako uznemirilo, silno sam se želio školovati. Trebali bismo imati jednake prilike, a ne daju mi da radim što volim. Jednostavno nisu spremni za prilagodbu kao što je spuštanje radnih površina kako bih mogao pohađati nastavu - rekao je, prenosi Daily Mail. Njegova majka predložila je da Louis kuha kod kuće dok se kabinet u školi ne prilagodi, no odbili su ih i kazali kako bi 18-godišnjak smetao ostalima i 'išao im pod noge'.

Foto: Profimedia

Makepeaceau je to snažno poljuljalo samopouzdanje, i da se osjeća kao da je isključen iz pravog svijeta.