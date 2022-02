Moraju platiti jer je bivša općinska vlast 2018. godine nelegalno prodala državno zemljište stranoj državljanki.

Prije njega načelnik Punta u dva mandata bio je Marinko Žic (SDP).

Načelnik Punta Strčić rekao je na današnjoj izvanrednoj konferenciji za novinstvo da taj iznos od općine potražuje Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Rijeci.

ŽDO u svojem zahtjevu za nagodbom s općinom Puntom navodi kako je općina otuđila zemljište koje joj nije pripadalo i prodala vrlo atraktivno zemljište na području Buke u Puntu za oko 2,3 milijuna kuna. Općina treba vratiti taj iznos, uz zakonsku zateznu kamatu od 5,49 posto godišnje.

"Nakon što je bivša vlast opustošila općinsku blagajnu i iza sebe ostavila kredite, jamstva i suglasnosti na kredite, ukupne vrijednosti 32 milijuna kuna, sada nam se još pojavljuju i ove, za općinu ogromne štete koje moramo podmiriti", rekao je Strčić.

U posljednjih osam mjeseci počeli smo s brojnim mjerama štednje i već smo vratili otprilike 2,5 milijuna kuna kredita i zajmova, a državi smo već nadoknadili štetu za još jedan sličan slučaj, vrijednosti 125 tisuća kuna, dodao je.

"Gotovo je nevjerojatno da je bivša vlast prodavala takva zemljišta", istaknuo je i dodao kako se postavlja pitanje zašto bi to netko učinio.

Također je istaknuo da općina Punat taj novac nema na svojemu žiroračunu ni planirano u proračunu.

Izrazio je žaljenje što se općina tereti za tako velik iznos upravo u trenutku kad nova vlast pokušava pokrenuti razvoj Punta i Stare Baške, štedi na troškovima i planira nove projekte. Ustvrdio je da bi za taj iznos mještani Punta i Stare Baške mogli imati besplatne jaslice i vrtić za svu djecu u sljedećih osam godina, kako bi mogli isplaćivati božićnice umirovljenicima idućih 13 godina, kako su mogli sagraditi 80-ak novih vezova i dati ih svima koji čekaju svoj komunalni vez.

Rekao je da su mogli potpuno obnoviti i oživjeti zgradu stare škole u Staroj Baški, čak je i djelomično opremiti ili izgraditi i potpuno komunalno opremiti cestu duljine 450 metara.

Istaknuo je da bi svi koji su sudjelovali u tom postupku trebali kazneno i moralno odgovarati, a vijećnici koji su ga odobrili trebali bi ponuditi svoje mandate na raspolaganje.

"Bojim se da ovo nije izolirani slučaj jer sam uvidom u prodaje zemljišta od 2013. do 2021,, odnosno posljednjih izbora, pronašao da nas vjerojatno očekuje još ovakvih slučajeva, ukupne vrijednosti oko 400 tisuća kuna. Uz to, moglo bi se dogoditi još potraživanja i zamjena zemljišta ranije ugovorenih, vrijednosti oko milijun kuna. Sve to zajedno zbrojeno čini oko 15 posto godišnjeg općinskog proračuna", istaknuo je načelnik Daniel Strčić.