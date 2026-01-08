Općinska komunalka sama "izlopatala" snijeg sa staze: "Nema nikakve drame u tome"

- Pa moj je posao čistiti snijeg, ja sam komunalna radnica, za to plaćena, i sama sam se pred kraj radnog vremena prijavila da očistim prolaz po našoj pješačko-biciklističkoj stazi. Jako mi je žao što sad ispadam žrtva, a nisam, sama sam htjela to očistiti... kaže za 24sata gospođa iz malog Peteranca, podravskog mjesta pet kilometara udaljenog od Koprivnice.

Lokalni je portal, naime, zabilježio kako je djelatnici Općine Peteranec nekidan "pripao nezahvalan posao da očisti dionicu dužine čak 1,2 kilometra". Iz Općine je, dodali su, stigla "direktiva" da samo jedna osoba uzme lopatu i krene u čišćenje staze. Umjesto traktorića, kojim se najčešće i obavlja čišćenje pješačko – biciklističkih staza od snijega, za "lopatarenje" staze između Peteranca i Koprivnice, zadužena je jedna djelatnica Općine Peteranec, napisali su, uz fotografiju gospođe kako čisti snijeg.

Krenuli smo tragom te priče - zašto žena, žena srednje dobi, sama, čisti snijegom zatrpanu stazu dugu preko jednog kilometra, lopatom. Dobili smo i nju i načelnika općine da objasne o čemu je riječ.

Gospođa pred našu kameru ne želi, niti da joj objavljujemo ime, napominje kako nije u redu da se nju čini žrtvom, jer to, kaže nam, niopošto nije.

- Ja sam se sama prijavila za to čišćenje, da barem malo prokrčim kako bi ljudi mogli proći, dok ne dođe mala ralica koja je bila u kvaru, i taman na popravku. Ja sam očistila dio te staze, a onda je došla i popravljena ralica i posao dovršila. Ne znam koliko sam sama očistila, niti je važno. Meni nije teško raditi, i ne vidim zašto bi se oko toga radila drama. Biciklist sam i pješak, tu je stazu trebalo očistiti, i gotovo, nema tu nikakvog skandala, kaže nam komunalna djelatnica iz Peteranca. Prije nego što je krenula čistiti stazu, već je bila očistila staze oko zgrade Općine i dio mjesnog groblja.

- A onda se sama ponudila očistiti i barem manji dio pješačko-biciklističke staze dok se ne riješi problem stroja. Zahvalni smo joj na tome što je učinila, gospođa je jako vrijedna, a čišćenje snijega je jedan od njenih komunalnih poslova, kaže za 24sata Ivan Derdić, načelnika Općine Peteranec. Gospođa je, dodaje, donedavno za općinu radila na ugovor o djelu, a nedavno je primljena i za stalno, na četiri sata dnevno. Općina ima još jednog komunalnog radnika, muškarca, načelnik odgovara kako je on bio zadužen za čišćenje snijega na drugim općinskim lokacijama, u druga dva sela.

- Od nje nismo zahtijevali, niti smo očekivali da će se primiti čišćenja staze, to je bila njena želja, kaže načelnik, dodajući kako će djelatnica uskoro biti obučena i za upravljanje radnim strojevima, pa tako i za čišćenje snijega strojem.

Kako je općina odgovorila i lokalnom mediju, na koncesionar Lekom Grad d.o.o. zadužen je za čišćenje prometnica, dok su za čišćenje pločnika i prilaza, sukladno zakonu, zaduženi vlasnici nekretnina. Na dionici na kojoj se nalazi pješačko-biciklistička staza nema kuća, stoga je njeno čišćenje u nadležnosti Općine, koja ne posjeduje komunalno ili radno vozilo kojim bi mogli očisti navedenu prometnicu, a vozilo koncesionara je bilo u privremenom kvaru.

Prema popisu stanovništva, Općina Peteranec, koju čine naselja Komatnica, Peteranec i Sigetec, ima 2.315 stanovnika, od toga nešto više žena od muškaraca - žena je 1.158. Najveći broj stanovnika čine oni u dobi od dvadeset do šezdeset godina.