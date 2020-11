Operacija aneurizme mozga pacijentice s koronom: 'Morali smo i zaštitnu opremu skidati'

Operacijski tim predvodio je neurokirurg Tonko Marinović, a da bi spasio život Covid pozitivnoj pacijentici, morao je raditi bez zaštitnih naočala...

<p>Doc. dr. sc. <strong>Tonko Marinović</strong>, dr. med. neurokirurg iz KB Dubrava kazao je da je pacijentica u četvrtak doživjela tijekom dana rupturu aneurizme mozgovne cirkulacije te je hitno obrađena u Varaždinu, prenosi <a href="https://vijesti.hrt.hr/683473/ekskluzivno-prva-operacija-aneurizme-mozga-covid-pozitivne-pacijentice?fbclid=IwAR2WZooQ8xLMmQEnpEnCJZ8PRXRlDvbfgp_LBZnl9sMR1gNfzEJHPpQ-SpE" target="_blank">HRT.</a></p><p>Pacijentica je zatim prebačena u bolnicu u Dubravi na hitan operativni zahvat.</p><p>- To je bolest kod koje se ne može, prvo, dugo čekati, drugo, bolest je takva da djeluje i na oksigenaciju, znači količinu kisika u samom mozgu, a Covid sam, znamo dodatno otežava disanje, pa je trebalo osigurati bolesnicu da ima normalnu cirkulaciju u mozgu da je i kašalj koji može doći kod toga ne ugrozi, naglasio je Marinović za HRT.</p><p>U operacijskom timu anesteziolozi, instrumentar, mlada specijalizantica. Zahvat je trajao pet sati.</p><p>- Napravio sam više stotina takvih aneurizmi do sada u karijeri, ali ovo je bilo specifično i izazovno zbog uvjeta na koje još nismo naišli. U samom trenutku operacije mora se maknuti dio zaštitne opreme a to su naočale da bi se moglo pristupiti na operacijski mikroskop i sve to adekvatno obraditi i vidjeti, naglasio je neurokirurg Marinović.</p><p>Dodao je kako nije dvojio ni sekunde hoće li to napraviti. Novi pacijenti neprestano pristižu.</p>