Danas će prvi put testirati učenike u Zagrebu: 'Ako treba, uvest ćemo online nastavu'

Pomoćnica pročelnika Iva Milardović Štimac kaže da Grad Zagreb želi provesti kratko preliminarno ili pilot-istraživanje o prisutnosti koronavirusa među učenicima i zaposlenicima škola

<p>Ukoliko bude nužno, Zagreb će prvi uvesti online nastavu, rekla je za <a href="https://vijesti.hrt.hr/683560/u-mrezi-prvog-o-brzim-testovima-kaznama-za-maske" target="_blank">HRT </a>pomoćnica pročelnika Ureda za obrazovanje Grada Zagreba <strong>Iva Milardović Štimac.</strong></p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO</b></p><p>Brzi testovi danas će se prvi put provesti u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama. </p><p>Milardović Štimac kaže da Grad Zagreb želi provesti kratko preliminarno ili pilot-istraživanje o prisutnosti koronavirusa među učenicima i zaposlenicima škola.</p><p>- Provest će se testiranje u 15 odabranih škola, osam osnovnih i sedam srednjih, a planirano je da se po školi testira ukupno 180 učenika iz različitih razrednih odjeljenja kako bi se dobila različita dobna struktura, naravno, uz prethodnu pisanu suglasnost roditelja, te 20 zaposlenika - komentirala je.<br/> <br/> Dodatnim PCR testom potvrđivat će se samo pozitivni nalazi, a negativni se neće dodatno potvrđivati - ti će učenici nastaviti s nastavom. Rezultati se neće objavljivati na licu mjesta - dodala je Milardović Štimac.</p><p>Ne isključuju nijednu mogućnost o online nastavi ukoliko se pokaže da veći broj djece ima pozitivan nalaz.<br/> <br/> - Pokaže li se to kao nužnost, mi ćemo to svakako uvesti - rekla je.<br/> <br/> - Gleda se situacija od škole do škole. Situacija nije svugdje jednaka - dodala je Milardović Štimac.<br/> <br/> - Mi reagiramo promptno, pratimo situaciju u školama, ali kažem, svaka situacija se gleda izdvojeno. Ako rezultati ovog testiranja pokažu da je online nastava na 14 dana ili na nekakav duži period potrebna i u ostatku škola, mi nećemo tu mogućnost isključiti i donijet ćemo takvu odluku ukoliko to zaista bude bilo potrebno - poručila je.<br/> <br/> Naglasila je da nijedna nastava, pa ni online, ne može zamijeniti nastavu uživo.<br/> <br/> Navela je i da je u samoizolaciji u petak bilo 9059 djece, što je oko 9 posto.</p><h2>Situacija u Areni Zagreb</h2><p>Tijekom vikenda su u Arenu Zagreb stigli prvi COVID-pacijenti. Koordinator stacionara Arena Davor Vagić rekao je da trenutno imaju 15 pacijenata te da su zasad zadovoljni početkom testnog rada, koji je krenuo u subotu u 12 sati.<br/> <br/> - Trenutno funkcionira tako da imamo premještaje iz dvije bolnice, to je KB Dubrava i Klinika za infektivne bolesti, a manji dio smo imali iz KBC Sestre milosrdnice. To su pacijenti koji su pri kraju liječenja, koji imaju blaže do srednje teški stadij bolesti i koji kod nas trebaju ostati par dana prije otpusta iz stacionara - rekao je Vagić.<br/> <br/> - Na neki način, uhodavamo se za situaciju da punimo dalje naše kapacitete, koji su zasad planirani na sto pacijenata - dodao je.</p><p>Vagić je rekao da je dogovor deset prijema na dan, ali da se po potrebi može povećavati. Jedan pacijent jučer je već otpušten, njegovo zdravstveno stanje je dobro.</p><p><strong>Je li Arena položila test u ova dva dana?</strong><br/> <br/> - Usudio bih se reći da je, rekao je Vagić, naglasivši zasluge svog tima i sinergiju cijelog sustava.<br/> <br/> - Samo svi zajedno možemo funkcionirati, poručio je.<br/> <br/> - Jedino svi zajedno u ovim teškim vremenima, što je praktički najveća ugroza od Domovinskog rata za ovaj narod, možemo nešto napraviti, dodao je Vagić.<br/> <br/> Svaki dan između 15 i 17 sati otvoren je telefon 01 223 1107 na koji će se moći dobiti informacije iz stacionara u Areni.</p><h2>Kazne za nenošenje maski</h2><p><strong>Ivan Hampovčan</strong>, načelnik Stožera Civilne zaštite Osječko-baranjske županije, rekao je da jutros imaju 275 uzoraka i 97 pozitivnih osoba. Od 117 novih kontakata u samoizolaciji, 69 su učenici, istaknuo je.<br/> <br/> Komentirajući najavljene kazne za nenošenje maski Hampovčan je rekao da nitko nije presretan otvaranjem tog alata za kažnjavanje, ali da je nužno da ipak postoji određena sankcija.<br/> <br/> - Pod prijetnjom novčane kazne ta će disciplina vjerojatno biti puno veća. Mislim da je to nužno - rekao je.<br/> <br/> Vagić je odao priznanje svima koji su se odlučili za oštrije mjere jer je struka to preporučivala i jer je to jedini način da pandemiju držimo pod kontrolom.<br/> <br/> - Da su se prijašnje mjere provodile, možda bi ove bile malo manje stroge - smatra.<br/> <br/> - Velika većina naših građana je savjesna i već se i prije ponašala savjesno - rekao je Vagić, upozorivši građane da je riječ o ozbiljnoj bolesti.</p>