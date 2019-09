Operacija je prošla u redu, a potom mu je pozlilo i umro je

Nalazi obdukcije mladića (19) s otoka Zlarina pokazali su da je mladić umro od zatajenja rada srca i pluća. Liječnici su ga reanimirali više od sat vremena, ali bez uspjeha.

Međutim, detaljnija patološka analiza pokazat će kako je i zašto mladić umro, piše Dnevnik.hr

Sanja Jakelić, ravnateljica bolnice, rekla nam je kako bolničko istražno povjerenstvo i dalje radi na slučaju:

- Dogodila se tragedija, u tijeku je istraga svih postupaka, ali ne mogu vam ništa reći dok ne doznamo uzrok smrti, a to će biti poznato nakon što stigne kompletni obdukcijski nalaz. Naravno, prvo ćemo obavijestiti obitelj, što je i naša zakonska dužnost - rekla je. Treba se utvrditi je li bilo propusta u postupanju liječnika šibenske bolnice, s obzirom na to da je mladić preminuo nakon rutinske operacije krajnika.

Ipak, iz neslužbenih izvora doznali smo kronologiju tragedije.

Mladića su prošlog tjedna naručili u šibensku bolnicu na operaciju krajnika. Navodno je od djetinjstva imao problema sa streptokok bakterijom i vrlo čestim alergijama. Prije operacije prošao je sve preglede, uključujući vađenje krvi i pregled anesteziologa.

Samu operaciju izveli su u općoj anesteziji i trajala je između 15 i 20 minuta, a mladića su nakon operacije probudili, sukladno praksi u tim slučajevima.

Prema našim informacijama, operacija je prošla bez vidljivih problema. Još 45 minuta nakon operacije mladića su zadržali u prostoriji u kojoj ga je nadgledalo medicinsko osoblje. S priključenom infuzijom u jednom je trenutku navodno i ustao te su ga odveli u sobu na odjel, gdje su ga posjetili i članovi njegove obitelji. Nakon njihova odlaska mladić je zaspao, a nakon nekog vremena mu je pozlilo.

Odmah su stigli liječnici i sestre, pokušali sve što su mogli, reanimirali ga više od sat vremena, ali nažalost neuspješno.

Mladić je pod nadzorom bio i u sali gdje je operiran, iako bi trebao biti u “sobi za oporavak”. Takve sobe trebale bi imati sve bolnice, a u njima mora biti sva potrebna apratura za održavanje pacijenta na životu, kao i monitoring sustav sa zvučnom signalizacijom za praćenje pacijenta. Dakle, u njoj bi trebao biti pulsni oksimetar, EKG uređaj, mjerač tlaka, mjerač kisika i po mogućnosti uređaj za ventilaciju, ako dođe do zastoja disanja. U takvim okolnostima se pacijent treba buditi iz anestezije dok se pomno prati njegovo stanje. Iskusni anesteziolog s kojim smo razgovarali tumači da ne postoji točno određeno vrijeme koje pacijent unutra mora provesti. Iz te sobe, općenito rečeno, pacijenta se otpušta na odjel kada se za to ispune medicinski kriteriji, odnosno, kada njegovo stanje to dopusti. Za sve pacijente u sobi za oporavak, kako nam je pojasnio liječnik s kojim smo razgovarali, odgovoran je anesteziolog koji je tada u smjeni i on svojim potpisom na dokumentaciji odobrava otpust pacijenta na odjel.

Šibenska bolnica ima sobu za oporavak, ali samo u centralnom operacijskom bloku.

Kako navodi Jutarnji, obdukcija je pokazala da je mladić umro od edema pluća.