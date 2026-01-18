Obavijesti

News

Komentari 0
ZASTARJELA JE PLUS+

Operacija Tuškanac: Amerikanci bi rušili staru i gradili novu rezidenciju. Ne znaju smiju li...

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 5 min
Operacija Tuškanac: Amerikanci bi rušili staru i gradili novu rezidenciju. Ne znaju smiju li...

NOVI EXPRESS Washington rezidenciju smatra zastarjelom, a Trump je naložio da se sve rezidencije američkih veleposlanika u svijetu moraju modernizirati. Među njima je i građanska vila, inače stambena rezidencija ambasadorice

Admiral

Nova veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj, Nicole McGraw, kako doznaje Express iz političkih i diplomatskih krugova, pokernula je ambiciozni plan obnove rezidencije veleposlanstva SAD-a na zagrebačkom Tuškancu. Naime, rezidencija veleposlanika SAD-a ostala je u starom konceptu, u vili u zelenom dijelu grada, s ograničenim mogućnostima prilagodbe suvremenim sigurnosnim zahtjevima. Upravo tu mnogi vide razlog da nova veleposlanica stoji na čelu plana obnove. Prema informacijama koje kruže političkim krugovima, rezidenciju na Tuškancu Amerikanci doživljavaju kao zastarjelu pa čak i sigurnosno upitnu te se u tom kontekstu počelo govoriti o potrazi za alternativnim rješenjem, uključujući i razmatranje elitnih zagrebačkih lokacija. Osim toga, Trumpova administracija naložila je da se sve rezidencije američkih veleposlanika u svijetu moraju modernizirati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ravnateljici škole u Dugom Selu priredili ispraćaj za pamćenje: Odlazim sretna nakon 15 godina
PLJESAK I SUZE TISUĆU LJUDI

Ravnateljici škole u Dugom Selu priredili ispraćaj za pamćenje: Odlazim sretna nakon 15 godina

Iako se odlazak u mirovinu planira mjesecima, iznenađenje koje je dočekalo ravnateljicu pripremalo se u potpunoj tajnosti tjedan dana. Mara, kako sama priznaje, nije naslutila apsolutno ništa
Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi
PRIPREMITE SE

Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi

Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, na jugu i umjeren istočnjak, a prema otvorenom moru i jugo
Ukrajinski milijarder na čelu je elitne postrojbe u ratu: Nanijeli su katastrofalan poraz Rusima
ODIJELO ZAMIJENIO VOJNOM ODOROM

Ukrajinski milijarder na čelu je elitne postrojbe u ratu: Nanijeli su katastrofalan poraz Rusima

Osnivač i zapovjednik te brigade je Vsevolod Kožemjako, ukrajinski milijarder koji je poslovno odijelo zamijenio vojnom odorom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026