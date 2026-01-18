Operacija Tuškanac: Amerikanci bi rušili staru i gradili novu rezidenciju. Ne znaju smiju li...

Nova veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj, Nicole McGraw, kako doznaje Express iz političkih i diplomatskih krugova, pokernula je ambiciozni plan obnove rezidencije veleposlanstva SAD-a na zagrebačkom Tuškancu. Naime, rezidencija veleposlanika SAD-a ostala je u starom konceptu, u vili u zelenom dijelu grada, s ograničenim mogućnostima prilagodbe suvremenim sigurnosnim zahtjevima. Upravo tu mnogi vide razlog da nova veleposlanica stoji na čelu plana obnove. Prema informacijama koje kruže političkim krugovima, rezidenciju na Tuškancu Amerikanci doživljavaju kao zastarjelu pa čak i sigurnosno upitnu te se u tom kontekstu počelo govoriti o potrazi za alternativnim rješenjem, uključujući i razmatranje elitnih zagrebačkih lokacija. Osim toga, Trumpova administracija naložila je da se sve rezidencije američkih veleposlanika u svijetu moraju modernizirati.

