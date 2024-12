Operirali dječaka (15) koji je ozlijeđen u napadu u školi. KBC: 'Vjerujemo u brz oporavak...'

Prijepodne nam je stigao 15-godišnji dječak s dvije ubodne rane - manjom u leđa, dubokom u vratu gdje je došlo do ozlijede mekog tkiva i krvnih žila. Rane su sanirane. Operacija je završila prije pola sata, a dijete je na putu prema intenzivnoj, informirao je javnost o stanju jednog ozlijeđenog dječaka iz napada u OŠ Prečko Drago Prgomet iz KBC-a Zagreb, piše Večernji list.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Mladić nožem napao učiteljicu i učenike, dijete (7) preminulo: Tomašević proglasio 21. prosinca Danom žalosti | Video: 24sata/pixsell

Podsjećamo, 19-godišnjak je nešto prije deset sati u petak ušao u školu te je počeo napadati učiteljicu i učenike. Jedno dijete preminulo je od ozljede zadobivenih u ovom strašnom napadu...

Prgomet iz KBC-a Zagreb dodatno je pojasnio situaciju s ozlijeđenim 15-godišnjakom.

- Radilo se o zahvatu koji je trebalo sanirati ubodnu ranu, spriječiti krvarenje i dovesti tkivo u što bolju situaciju. U ovom trenutku ne postoji vitalna ugroženost kod djeteta, vjerujemo da će se brzo oporaviti. Postoperativni oporavak trajat će desetak dana, a na intenzivnoj će biti dan do dva. Nismo još komunicirali s roditeljima, izašao sam prije par minuta iz sale, no roditelji i učenici mogu biti mirni što se tiče zdravstvenog stanja ovog dječaka. Što se tiče fizičkog oporavka, kroz tri do četiri tjedna bit će spreman obavljati svoje obaveze - kazao je Prgomet.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 06:07 Izjava ogorčenog roditelja čije dijete pohađa školu u Prečkom | Video: 24sata/pixsell

O svemu se ranije oglasila i policija:

- Danas 20. prosinca oko 9.50 sati, 19- godišnji hrvatski državljanin je oštrim predmetom u odgojno-obrazovnoj ustanovi na području Prečkog ozlijedio učiteljicu i nekoliko učenika. Napadač je pod nadzorom policije. Ozlijeđenim osobama se pruža liječnička pomoć. Od posljedica ozljeda jedno dijete je preminulo.

Ovdje pratite situaciju iz minute u minutu