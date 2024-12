Specijalci su napadača opkolili u Domu zdravlja: 'On je djelovao jako rastreseno, odveli su ga...'

Vidio sam da su ljudi po cesti počeli trčati, vikat 'drži ga'. Tu se sakrio u Dom zdravlja. Vidjeli smo čovjeka koji je panično trčao i vikao 'evo ga, tu je unutra, krvav je. Ima krvave ruke. Ima nož, uletio je u Dom zdravlja'. Onda smo nas par iz firme izletjeli prema Domu zdravlja. I isti čas su se pojavili specijalci, ispričao je za Večernji list muškarac koji radi preko puta škole u Prečkom u kojoj je došlo do užasnog napada. Kako je potvrdila ministrica zdravstva Irena Hrstić, jedno dijete je preminulo od zadobivenih ozljeda...

- Rekli smo mu da je navodno unutra, u Domu zdravlja. Opkolili su Dom zdravlja sa svih strana. Trajala je ta situacija. Na kraju sam vidio da su ga izveli van u kola hitne. Djelovao je rastreseno, imao je krvavo lice i raščupanu kosu, možda nadrogiran. Ali jako rastreseno, kao da ne zna što mu se zbiva. Vodili su ga - dodaje muškarac koji radi u blizini škole u razgovoru za Večernji.

O svemu se oglasila i policija:

- Mladić (19), hrvatski državljanin, oštrim predmetom je u petak oko 9.50 sati oštrim predmetom u odgojno-obrazovnoj ustanovi na području Prečkog ozlijedio učiteljicu i nekoliko učenika. Ozlijeđenim osobama se pruža liječnička pomoć. Od posljedica ozljeda jedno dijete je preminulo - objavili su iz policije.

Novinari 24sata razgovarali su sa ženom koja se našla u blizini škole u vrijeme ove tragedije. Do nje je dotrčao jedan učenik škole...

- Dijete je izletjelo iz škole plačući. Nisam znala što je bilo, dotrčalo je do mene i zagrlilo me te vikalo: "Teta, spasite me!" Ostala sam u šoku. Pitala sam ga što je bilo, a on mi je rekao da je neki kovrčavi muškarac ušao u razred i počeo ubijati nožem. Rekao mi je da mu je prijatelj ozlijeđen i da je ostao ležati. Bio je u šoku - kazala je za 24sata.

