PRIOPĆENJE KONTROLE LETA

Opet dronovi: Minhenske piste ponovno su zatvorene

"Njemačka kontrola zračnog prometa ograničila je letove u zračnoj luci München kao mjeru opreza zbog nepotvrđenih viđenja dronova i obustavila ih do daljnjega", stoji u priopćenju na web stranici zračne luke.

Obje piste u zračnoj luci München zatvorene su u petak navečer po drugi put u manje od 24 sata nakon što su aerodromske službe ponovno vidjele dronove, priopćile su vlasti.

Praćenje leta Flightradar24 pokazalo je najmanje dva leta koja su letjela za München kružila na određenoj udaljenosti od zračne luke. Web stranica zračne luke pokazala je da je najmanje 10 planiranih dolazaka preusmjereno počevši od 20:35 sati po lokalnom vremenu (18:35 GMT).

"Ako nam danas više ne bude dopušteno letjeti, sigurno će više putnika biti zaglavljeno nego jučer, kad je na aerodromu ostalo 3000 ljudi", rekao je glasnogovornik zračne luke.

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt obećao je ranije u petak da će donijeti zakon kojim će se policiji olakšati traženje od vojske da obara dronove.

