Opet gorio automobil u Zagrebu

Zagrebačka policija izvijestila je kako su u subotu oko 5 sati ujutro u Susedgradu, u Ulici Gajnički vidikovac I. zaprimili dojavu o požaru.

- Na parkiralištu je nepoznati počinitelj najvjerojatnije lakozapaljivom tekućinom polio, a potom zapalio osobni automobil marke Volkswagen zagrebačkih registarskih oznaka - naveli su iz policije.

Dodali su da je automobil u vlasništvu 50-godišnjaka. Iz policije su istaknuli i kako je uslijed požara izgorio motorni prostor te djelomično prednji dio vozila.

- Požar su ugasili vatrogasci. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Visina materijalne štete iznosi nekoliko tisuća eura - rekli su iz policije. Zaključili su i kako je kriminalističko istraživanje u tijeku.