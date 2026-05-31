Iz zagrebačke policije poručili su kako je kriminalističko istraživanje u tijeku...
Opet gorio automobil u Zagrebu
Zagrebačka policija izvijestila je kako su u subotu oko 5 sati ujutro u Susedgradu, u Ulici Gajnički vidikovac I. zaprimili dojavu o požaru.
- Na parkiralištu je nepoznati počinitelj najvjerojatnije lakozapaljivom tekućinom polio, a potom zapalio osobni automobil marke Volkswagen zagrebačkih registarskih oznaka - naveli su iz policije.
Dodali su da je automobil u vlasništvu 50-godišnjaka. Iz policije su istaknuli i kako je uslijed požara izgorio motorni prostor te djelomično prednji dio vozila.
- Požar su ugasili vatrogasci. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Visina materijalne štete iznosi nekoliko tisuća eura - rekli su iz policije. Zaključili su i kako je kriminalističko istraživanje u tijeku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+