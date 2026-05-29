Obavijesti

News

Komentari 6
NOĆNA DRAMA

VIDEO Priveli su trojac zbog buktinje u Velikoj Gorici: Izgorio Lamborghini, oštećena i zgrada

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Priveli su trojac zbog buktinje u Velikoj Gorici: Izgorio Lamborghini, oštećena i zgrada
29
Foto: Željko Lukunić/Pixsell, Čitatelj 24sata

Osobni automobil marke Lamborghini zapaljen otvorenim plamenom koji se potom proširio i oštetio još četiri osobna automobila, te je od posljedica požara oštećeno i sedam stanova.

Zagrebačka policija izvijestila je upravo kako su priveli tri muškarca koja se dovode u vezu s požarom koji je noćas buknuo u Velikoj Gorici. Tereti ih se za kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Pokretanje videa...

Trenutak požara u Velikoj Gorici VIDEO
Trenutak požara u Velikoj Gorici | Video: čitatelj/24sata


 
Naime, prethodno obavljenim očevidom i prikupljenim obavijestima uz stručnu pomoć inspektora za zaštitu od požara utvrđeno je da je osobni automobil marke Lamborghini zapaljen otvorenim plamenom koji se potom proširio i oštetio još četiri osobna automobila, te je od posljedica požara oštećeno i sedam stanova.

POGLEDAJTE VIDEO EKSKLUZIVNO Trenutak kada je izgorio Lamborghini u Velikoj Gorici: 'Došli su maskirani...'
EKSKLUZIVNO Trenutak kada je izgorio Lamborghini u Velikoj Gorici: 'Došli su maskirani...'


 
Kriminalističko istraživanje je u tijeku, izvijestila je policija.

U Velikoj Gorici izgorjela dva Lamborghinija, stambena zgrada i druga vozila U Velikoj Gorici izgorjela dva Lamborghinija, stambena zgrada i druga vozila U Velikoj Gorici izgorjela dva Lamborghinija, stambena zgrada i druga vozila
28
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- Stali su u dvorištu par sekundi. Gledali su u automobil. Polili su prednji desni kotač i zapalili. Sve je buknulo. Čim je krenuo plamen, jedan od njih je odmah pobjegao. Drugi je kratko ostao, ne znamo zašto, ali onda je i on otišao - ispričali su nam čitatelji koji su vidjeli maskirane mladiće s kanisterima.

STRAVA FOTO Lamborghini u Velikoj Gorici potpuno izgorio. Evo kako izgleda nakon gašenja...
FOTO Lamborghini u Velikoj Gorici potpuno izgorio. Evo kako izgleda nakon gašenja...

Podsjetimo, vatrogasci su dojavu o požaru u Zagrebačkoj ulici dobili oko 2.55 ujutro. U blizini stambene zgrade u Zagrebačkoj potpuno je izgorio skupocjeni Lamborghini, oštećena su još četiri automobila, ali i više stanova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera
RAD NA CRNO, POREZI, PAUŠAL

Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera

Vidimo ljude koji rade na istim radnim mjestima, ali su paušalisti. Ovo je jedna od anomalija u sustavu koja je na ovaj način adresirana, rekao je Ćorić o paušalnim obrtima
Užas nakon maturalne večeri u Jastrebarskom: Maturant (18) poginuo, troje ljudi ozlijeđeno
SLETJELI AUTOM S CESTE

Užas nakon maturalne večeri u Jastrebarskom: Maturant (18) poginuo, troje ljudi ozlijeđeno

U automobilu je bilo ukupno četvero ljudi, a tjelesne ozljede zadobili su vozač i dvije putnice, od kojih je jedna teško ozlijeđena
VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa
VATRA OBASJALA NEBO

VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa

Bezos, osnivač Blue Origina, na X je potvrdio da su svi zaposlenici njegove tvrtke sigurni i bez ozljeda, ustvrdivši kako je ovo bio „vrlo težak dan“

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026