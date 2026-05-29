VIDEO Priveli su trojac zbog buktinje u Velikoj Gorici: Izgorio Lamborghini, oštećena i zgrada

Zagrebačka policija izvijestila je upravo kako su priveli tri muškarca koja se dovode u vezu s požarom koji je noćas buknuo u Velikoj Gorici. Tereti ih se za kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Naime, prethodno obavljenim očevidom i prikupljenim obavijestima uz stručnu pomoć inspektora za zaštitu od požara utvrđeno je da je osobni automobil marke Lamborghini zapaljen otvorenim plamenom koji se potom proširio i oštetio još četiri osobna automobila, te je od posljedica požara oštećeno i sedam stanova.





Kriminalističko istraživanje je u tijeku, izvijestila je policija.

- Stali su u dvorištu par sekundi. Gledali su u automobil. Polili su prednji desni kotač i zapalili. Sve je buknulo. Čim je krenuo plamen, jedan od njih je odmah pobjegao. Drugi je kratko ostao, ne znamo zašto, ali onda je i on otišao - ispričali su nam čitatelji koji su vidjeli maskirane mladiće s kanisterima.

Podsjetimo, vatrogasci su dojavu o požaru u Zagrebačkoj ulici dobili oko 2.55 ujutro. U blizini stambene zgrade u Zagrebačkoj potpuno je izgorio skupocjeni Lamborghini, oštećena su još četiri automobila, ali i više stanova.