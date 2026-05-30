Evo tko je vlasnik skupocjenih Lamborghinija iz Velike Gorice: Policija je uhitila tri muškarca...

Lamborghini koji su izgorjeli u Velikoj Gorici u vlasništvu su Marijana Kulaša, doznaju 24sata. Inače, Kulaš je direktor tvrtke Royal Srebrnjak d.o.o. koja je, prema dostupnim podacima, prošle godine imala dva zaposlenika, a koja je registrirana za građenje stambenih i nestambenih zgrada. Prosječna neto plaća ta dva zaposlenika iznosila je 955 eura. Ukupni prihodi tvrtke u 2025. godini iznosili su 13.789.800 eura, dok su godinu ranije bili 5.082.600 eura.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... VIDEO Trenutak požara u Velikoj Gorici | Video: čitatelj/24sata

S druge strane, neto dobit tvrtke u 2025. godini bila je 1.217.600 eura, dok je godinu dana ranije iznosila 208.400 eura. Inače, Kulaš ima i svoju internet stranicu u kojoj se navodi da je njihov pristup diskrecija, ekskluzivnost i personalizacija.

- Premium usluge nekretnina i automobila za diskretnu i zahtjevnu klijentelu. Godinama izgrađeno povjerenje i iskustvo u pružanju vrhunskih rješenja - navodi se na internet stranici.

Pokušali smo doći do samog Kulaša, ali nažalost bezuspješno.

Podsjetimo, zagrebačka policija je ranije objavila kako je 29. svibnja oko tri sata na parkiralištu Zagrebačke ulice u Velikoj Gorici izbio požar na dva osobna automobila marke Lamborghini, oba zagrebačkih registarskih oznaka i u vlasništvu trgovačkog društva, pri čemu se vatra proširila i oštetila još četiri osobna automobila te nadstrešnicu parkirališta i pročelje zgrade.

Naknadno su objavili i kako su pod nadzorom policije tri muškarca koja se dovode u svezu s kaznenim djelom dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

- Prethodno obavljenim očevidom i prikupljenim obavijestima uz stručnu pomoć inspektora za zaštitu od požara utvrđeno je da je osobni automobil marke Lamborghini zapaljen otvorenim plamenom koji se potom proširio i oštetio još četiri osobna automobila, te je od posljedica požara oštećeno i sedam stanova - rekli su iz policije.