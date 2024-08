Opet nam stižu paklene vrućine! Na snazi upozorenje toplinskog vala, temperature do 40 °C

Prevladavat će sunčano i vruće. U unutrašnjosti ponegdje umjerena naoblaka, a poslijepodne mala mogućnost za lokalni pljusak, uglavnom samo u Gorskome kotaru i na sjeveru zemlje. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, podno Velebita i jaka, od sredine dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 °C, prognoziraju za danas iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Iz DHMZ-a navode da je moguća pojava zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece te da se slušaju savjeti nadležnih službi.

U petak se u Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, s najvišim dnevnim temperaturama oko 31 °C.. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, piše HRT.

U središnjoj Hrvatskoj dan će biti mirniji i sunčaniji, s temperaturama 1 do 2 °C višim od prosjeka za ovo doba godine. Postoji mala vjerojatnost popodnevnih pljuskova, osobito u Međimurju i Zagorju.

Uz obalu narančasti meteoalarm

Foto: DHMZ

Gorski kotar, unutrašnjost Istre i Lika neće biti sasvim stabilni, dok će sjeverni Jadran biti sunčaniji. Noću i ujutro puhat će umjerena do jaka bura, s mogućim olujnim udarima. Jutarnje temperature će se kretati od 15 do 19 °C, uz more od 22 do 26 °C, dok će popodnevne temperature biti oko 33 °C, u gorju 26 do 30 °C.

U sunčanoj unutrašnjosti Dalmacije postojat će umjerena opasnost od toplinskog vala s temperaturama do 40 °C, dok će na srednjem Jadranu ta opasnost biti velika zbog vrlo toplih noći i vrućih dana, uz umjerenu buru ujutro i maestral tijekom dana.

Upozorenje za toplinski val

Foto: DHMZ

Za vikend će opet rasti temperature, a čini se da nam dolazi topla fronta koja bi mogla donijeti temperature preko 35 stupnjeva, ponegdje i do 40 °C.

