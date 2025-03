Opet nije predao imovinsku na vrijeme: 'Bilo je puno obaveza'

On je strah i trepet svih državnih i lokalnih institucija. Nadzire njihovo poslovanje i tjera ih da svi posluju striktno po zakonima i pravilima. Ali on sam je dva puta prekršio zakon. Riječ je o glavnom državnom revizoru Ivanu Klešiću koji već 15 godina vodi Ured državne revizije. Iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesu su nam, nakon našeg upita, potvrdili da će pokrenuti postupak protiv Klešića jer i lani i ove godine nije podnio u propisanom zakonskom roku imovinsku karticu. Sasvim je izvjesno da će Klešić opet dobiti kaznu, i to nakon što ga je Povjerenstvo već jednom ranije kaznilo zbog nesklada u imovinskoj kartici.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+