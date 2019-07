Opet pao lički proračun: Kustić pozvao Milinovića na ostavku

Županijska skupština Ličko-senjske županije u Gospiću odlučivala je u ponedjeljak u proračunu. Župan Milinović u predstavljanju proračuna pohvalio se suficitom i saniranim dugovima županije. Pohvalio je i ministra financija Zdravka Marića.

Ovo je šesti put da je proračun pao. Naime, 11 zastupnika glasalo je 'za', 14 'protiv', a dva zastupnika bila su suzdržana.

- Bilo bi neodgovorno s naše strane prihvatiti ovakav proračun. Župan je trebao imati 17 ruku, mi nismo podržali proračun. Nedostaje puno toga, pogotovo za razvoj Ličko-senjske županije - kazao je predsjednik ličko-senjske Županijske skupštine HDZ-ov Marijan Kustić, piše N1.

- Ne zazivamo izbore, možemo proći bez izbora. Župan ako predloži proračun, sjest ćemo i razgovarati, on može i ne mora predložiti do 10. srpnja proračun. Ne želim da netko prebacuje na HDZ odgovornost za nove izbore. I da se ne prihvati do 10. srpnja neki novi proračun, može proći bez novih izbora - da župan da ostavku, nema izbora. Može se predl novi proračun, da idemo na skupštinu, ili da župan da ostavku, da nema izbor - rekao je Kustić, a Milinović je odgovorio da neće dati ostavku.

- Branitelj sam, Oluju trebamo slaviti, ali dati 200.000 kuna Thompsonu da pjeva je previše, nama nužno treba bar jedan tim Hitne pomoći u općini Brinje - oglasio se HNS-ov Zlatko Fumić.

Milinović mu je odgovorio: 'Spustite vi Thompsonu cijenu ako možete, ja sam već spustio za 100.000kn..'