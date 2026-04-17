DETALJI TRAGEDIJE Kombijem se zabio u tri žene: 'U šoku smo! Jedna ga je frizirala taj dan'

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak navečer, oko 20.30 sati, u mjestu Babina Greda kod Županje, život je izgubila žena (75), dok su dvije njezine prijateljice starosti 47 i 61 godinu lakše ozlijeđene.

- One su se šetale išle su pored ceste u smjeru općine, a vozač kombija dolazio je iz suprotnog smjera i iz nekog razloga je prešao na lijevu stranu ceste i pokupio ih. Nemoguće je da ih nije vidio jer su imale reflektirajuće prsluke, jedna je imala štapove za hodanje koji svijetle - rekao je Tihomir Katušić, vlasnik kuće nedaleko od mjesta nesreće.

Babina Greda: Teška prometna nesreća u kojoj su nastradale tri žene. | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Neslužbeno doznajemo da je jedna od nastradalih žena, vlasnica frizerskog salona u Babinoj Gredi, te da je muškarac koji je skrivio prometnu nesreću oko podne bio kod nje na šišanju. Od nje je nakon toga navodno otišao u Županju gdje je navodno počeo s konzumacijom alkohola. Nakon što je prouzročio prometnu nije se zaustavio već je nastavio s vožnjom kado da se ništa nije dogodilo.

Cijelo mjesto je u šoku.

- Nikada se ovakvo nešto nije dogodilo u našoj ulici pored Berave, ovo je mirno naselje, a onda se dogodi strašna nesreća - kaže Katušić. Na mjesto nesreće stigla su tri vozila Hitne pomoći, nakon što su vratili vitalne funkcije najstarije od žena prevezli su ih do bolnice u Vinkovcima, nažalost 75-godišnjakinja je u tamo preminula.

Prema službenom priopćenju PU Vukovarsko - srijemske, do nesreće je došlo kada je 40-godišnji vozač kombi vozila njemačkih registracijskih oznaka, iz zasada neutvrđenih razloga, izgubio nadzor nad vozilom. U jednom je trenutku prešao u suprotnu, lijevu prometnu traku te naletio na tri pješakinje koje su se propisno kretale uz rub kolnika iz suprotnog smjera.

Ono što ovaj događaj čini još potresnijim jest činjenica da se vozač nakon silovitog udara nije zaustavio. Umjesto da unesrećenima pruži prvu pomoć ili pozove hitne službe, nastavio je vožnju i napustio mjesto događaja. Ipak, brzom intervencijom policijskih službenika, 40-godišnjak je ubrzo lociran i priveden na kriminalističko istraživanje.

Očevidom na mjestu nesreće rukovodila je županijska državna odvjetnica. Policija trenutno provodi detaljno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti, uključujući i to je li vozač bio pod utjecajem alkohola ili nedozvoljenih supstanci.

Protiv vozača se očekuje podnošenje kaznenih prijava nadležnom državnom odvjetništvu, i to za dva teška kaznena djela, izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, sa smrtnom posljedicom, te nepružanje pomoći osobi koja je u opasnosti, što je dodatna otežavajuća okolnost zbog bijega s mjesta nesreće.