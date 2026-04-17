Osumnjičeni taksisti za utaju poreza napravili su štetu od 4,86 milijuna eura. Siguran sam da su imali nekoga u Poreznoj, kaže nam knjigovođa
DOSJE: PAD TAKSI BANDE PLUS+
Ispovijest knjigovođe: 'Prijavio sam taksiste za utaju poreza, a onda su me napali iz Porezne...'
Čitanje članka: 4 min
Nakon uhićenja desetorice taksista i vlasnika tvrtki agregatora zbog utaje pet milijuna eura poreza, 24sata se javio i jedan knjigovođa koji tvrdi da dosad osumnjičene tvrtke nisu jedine koje tako rade. Da stvar bude gora, kad je htio prijaviti Poreznoj upravi jednu od tvrtki za utaju poreza, dobio je odbijenicu.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku