Cijeli tjedan snijeg: Jaka bura od četvrtka, pažljivo u prometu

Nakon prošlotjedne južine i iznadprosječno visokih temperatura koje su nas pomalo razmazile i vratile u tanje kapute, ušli smo u jedan oblačan i hladan tjedan. Tako bi u utorak na kopnu mogao početi padati snijeg. Jače i češće će padati poslijepodne, a u Lici i Gorskom kotaru će novi val snijega podebljati bijeli pokrivač.

Na obali će padati kiša, U Dalmaciji jaka i obilna, dok na sjevernom Jadranu može biti i malo snijega. Međutim, neće se primati na tlu osim u unutrašnjosti Istre gdje je srijede ujutro moguć pokrivač,od oko 10 centimetara, javljaju Vijesti.hr.

U cijeloj će zemlji biti hladno, na kopnu će temperatura biti oko 0 °C uz slab do umjeren sjeverni vjetar, a na moru od 2 do 9 °C uz umjerenu i jaku buru. Samo će na jugu biti još malo juga.

Do kraja tjedna se snijeg očekuje i u Slavoniji, a temperature će biti blizu nule. No, uz umjeren, pred vikend i jak sjeverni vjetar, činit će se da je dosta hladnije.

U srijedu će na obali biti oblačno, često uz kišu, osobito u Dalmaciji gdje će prolazno zapuhati jak lebić i jugo, dok će na sjevernom dijelu i dalje puhati bura, no slabija nego danas i sutra. Od četvrtka do kraja tjedna bit će promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja, osobito u subotu. Kiša će biti znatno rjeđa, no ne možemo je potpuno isključiti – najveća mogućnost za nju je na otocima. Ipak, znatno više problema ponovno će stvarati bura. U četvrtak će ona naglo ojačati, imat će olujne i orkanske udare zbog kojih će gotovo sigurno biti prekida u cestovnom i pomorskom prometu, osobito oko Velebita. Zbog te će se bure činiti vrlo hladno, kao da je -8 °C.

Tema: Hrvatska