Dojave o bombama stigle su i u neke škole na zadarskom području, a policajci su na terenu i obavljaju pregled prostorija
IMA LI KRAJA?
Opet stigle dojave o bombama! Evakuirali su neke škole u Zadru i Zagrebu. Policija na terenu
Više odgojno-obrazovnih ustanova u Zagrebu zaprimilo je dojavu da su u prostorijama postavljene bombe, a u tijeku je evakuacija. Policija sve provjerava, a svi učenici i djelatnici su vani, potvrdili su nam iz Policijske uprave zagrebačke. Dojave o bombama stigle su i u škole na zadarskom području, a policajci su na terenu i obavljaju pregled prostorija.
Učenici više zagrebačkih gimnazija su evakuirani.
