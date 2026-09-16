Opet uhitili splitskog 'Mad Maxa'. Lažirao sate vožnje

Splitska policija kazneno je prijavila 29-godišnju instruktoricu vožnje i 26-godišnjeg muškarca zbog sumnje da su u dogovoru lažirali podatke tijekom polaganja vozačkog ispita. Radi se o Adrianu Petričeviću, splitskom influenceru, YouTuberu i drifteru, piše Slobodna Dalmacija.

Terete ga da je počinio kaznena djela poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, krivotvorenje službene ili poslovne isprave te ovjeravanje neistinitog sadržaja, dok je 29-godišnja instruktorica vožnje u jednoj splitskoj autoškoli zloupotrijebila položaj i ovlasti i krivotvorila službenu ispravu.

Na temelju neistinito prikazanih podataka u knjižici kandidata, 26-godišnjak je stekao uvjete za prijavu i polaganje vozačkog ispita i ishođenje vozačke dozvole, a po položenom ispitu je vlastoručno potpisanim zahtjevom ishodio vozačku dozvolu B kategorije. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja oboje su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku – naveli su iz policije.

Poznat javnosti

Petričević je 2019. bio pravomoćno osuđen na 15 dana zatvora i 13 tisuća tadašnjih kuna kazne za 23 prometna prekršaja koja je počinio vozeći svoj motor Suzuki GSX R 1000. Tada je dobio i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima svih kategorija u trajanju od 10 mjeseci, a pravomoćno mu je bio oduzet i motor Suzuki, odnosno njegova, kako ju je zvao, "Suza".

Godinu dana kasnije dobio je, dosad, jedinu kaznenu prijavu, i to zbog krađe. Naime, kako se tada pisalo, nakon što mu je bio oduzet motocikl Suzuki kupio je novi i time se hvalio i na društvenim mrežama, ali nije kupio novi vizir, već je odlučio ukrasti stari s oduzetog motocikla koji je tad bio kod policije. Iz splitske policije tada su potvrdili da je 26. kolovoza 2020. godine, poslije ponoći, tada 20-godišnji Adrian s motocikla koji je bio parkiran na vanjskom parkiranom prostoru ispred zgrade PU splitsko-dalmatinske, demontirao i ukrao vizir. Istog je dana uhićen.

Prije pet godina, pak, ostao je bez vozačke dozvole jer mu je splitska PU istu poništila na temelju devet skupljenih negativnih bodova. Bez vozačke je bio iduće dvije godine, no to ga nije spriječilo da i dalje vozi, pa je krajem srpnja 2023. godine, dok mu je još na snazi bila zabrana vožnje, uhićen u 1.30 u noći u Ulici Domovinskog rata na motociklu.