Opljačkani taksist: Stavio mi je pištolj na glavu i tražio novac...

Čuo sam repetiranje pištolja. Stavio mi ga je na glavu i rekao: ‘Stani ovdje! Daj pare!’, priča L. M. (25), taksist Cammea, kojeg je opljačkao nepoznati muškarac te mu ukrao i automobil.

L. M. (25) prije tjedan dana počeo je smjenu u 6 sati u Folnegovićevu naselju u Zagrebu.

- Oko 13 sati sjeo je iza mene desno muškarac star 30-ak godina. Imao je šal i kapu, a s obzirom na to da je bilo hladno, nisam ništa sumnjao. Rekao je da idemo za Mičevec. U vožnji nismo razgovarali. Na Sajmišnoj cesti rekao je da produžim ravno na makadam do prve kuće. Nisam znao ima li tamo kuća, a kako je snijeg bio ugažen, krenuo sam. No nakon 100 metara čuo sam repetiranje pištolja. Stavio mi je pištolj na glavu i rekao: ‘Stani ovdje! Daj pare!’ - govori taksist. Poslušao ga je te stavio novčanik na sjedalo.

- Izašli smo iz auta, a cijelo vrijeme držao me na nišanu. Mislio sam: ‘Samo da ne puca’. Zatim je sjeo u auto i stisnuo gas - kaže opljačkani taksist. Razbojnik je odjurio, a taksistu je u autu ostao i mobitel. Trčao je na cestu i zaustavio nekog vozača koji mu je dao svoj mobitel da nazove pomoć.

- Nazvao sam kolege i policiju te sam im ispričao da sam opljačkan i da je otet auto. Kolege su odmah krenule prema meni i autu, no GPS signal u taksiju je nestao. Vozio sam noćne smjene jer nisam htio voziti po dnevnim gužvama. I sad me opljačkaju baš usred dana - kaže taksist. Njegove kolege pronašli su taksi oko 22 sata u zagrebačkim Dugavama.

- Razbojnik je koristio ometač signala GPS-a. Na terenu je bilo deset timova, a kako smo tražili auto, nazvao nas je neki zabrinuti građanin koji nam je kazao da je jedan naš auto parkiran pred njegovom garažom. Baš smo taj tražili - kazao je Marko Župa, glasnogovornik Cammea. Dodaje da su blizu mjesta razbojstva našli i novčanik, ali i dio auta koji je otpao prilikom bijega. Ističe da je njihovom brzom reakcijom, čim se vozač nađe u nevolji, kao i nizom drugih sigurnosnih mjera, smanjen broj napada za 80 posto.