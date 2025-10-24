Oporba: 800 eura minimalca nedovoljno za dostojan život

Nakon što je Vlada donijela Uredbu o minimalnoj plaći od 1050 eura bruto za iduću godinu, predstavnici oporbe u Saboru su ustvrdili da je to nedovoljno za dostojan život te upozorili da zbog takve politike niskih plaća domaći radnici odlaze u inozemstvo, a zamjenjuju ih strani radnici.

Siniša Hajdaš Dončić (SDP) ustvrdio je da minimalac od 800 eura neto nije dovoljan za dostojanstven život.

„Inflacija nije ista za sve i ljudima koji imaju najmanja primanja, koji su na minimalcu je tri ili četiri puta veća nego meni jer svoju plaću najviše koriste plaću za hranu i osnovne životne potrebe, koje su najviše narasle. Upravo te najranjivije društvene skupine najviše stradaju u inflaciji i naravno da toliki minimalac nije dostatan”, upozorio je.

S druge strane, dodaje, zanimljivo je da država s dvije tisuće eura godišnje subvencionira poslodavce kroz plaćanje fondovskih dodataka zdravstvenog i mirovinskog sustava za radnike koji su na minimalcu, a koji su pretežno strani radnici, i to je hrvatski paradoks.

Rast je ok, ali moramo razgovarati i o razvoju koji će omogućiti da hrvatski građani žive bolje, napominje.

„Ako gledamo samo rast BDP-a i ako gospodarstvo raste četiri posto, koja je korelacija s porastom plaća i žive li ljudi bolje. Zato ja govorim o razvoju, a ne o rastu, a Plenković govori o rastu jer ne razumije ekonomiju”, zaključio je Hajdaš Dončić.

I Jelena Miloš (Možemo!) ocjenjuje da minimalac od 800 eura sigurno nije dovoljan za preživjeti.

„Naš je stav da i minimalne plaće i plaće u Hrvatskoj moraju rasti kako bi se mogli pokriti troškovi života, ali i kako bi se hvatao korak sa susjednim zemljama i s prosjekom EU. Veliki broj radnik nam je otišao u inozemstvo zbog politike niskih plaća koja nas je užasno skupo koštala jer danas imamo manjak radnika i prioritet ekonomske politike bi trebao biti rast plaća”, kazala je.

Podsjetila je na europsku direktivu koja nalaže da minimalna plaća bude najmanje 60 posto medijalne i 50 posto prosječne plaće, no, nije sigurna da ćemo ovim uspjeti to dosegnuti jer se njena vrijednost jako brzo gubi s ovom velikom inflacijom.

Založila se za uvođenje jasne i transparentne formule za izračun minimalne plaće, da se ona računa prema košarici osnovnih troškova života i redovito usklađuje s inflacijom dva puta godišnje.

Nikola Grmoja (Most) smatra da je HDZ cijelo vrijeme u službi globalističkih interesa, bankarskog sustava, određenih tajkuna i sigurno, kaže, nisu bili na strani hrvatskih radnika.

„Prvi potez koji Vlada mora napraviti je povratak kvota za uvoz strane radne snage jer je poslodavcu sada isplativije dovesti stranog radnika za manju plaću, pa čak mu platiti smještaj i sve što je potrebno jer se taj strani radnik u perspektivi neće buniti kada dođe do dodatnog povećanja cijena”, ustvrdio je.

To je prvo što Vlada mora napraviti kako bi rasle plaće u privatnom sektoru, no, napominje, podizanje minimalne plaće je potez koji je Plenkoviću puno isplativiji jer ispada da on diže plaću. Plenković stalno želi stvoriti dojam da je on taj koji daje, a čije daje, u ovom slučaju daje od poslodavaca, a kada dijeli novac onda dijeli novac svih nas koji uplaćujemo poreze i doprinose, poručio je Grmoja.

Igor Peternel (DOMiNO) je mišljenja da 800 eura minimalca nije dovoljno kada znamo kakve su cijene režija, u trgovinama pa je to strašno malo.

To je uzrok drugog dijela problema koji je uz ovakvu vlast nerješiv, a to je da imamo problem zamjene stanovništva, kazao je.

„Ono što je najbolje u hrvatskom društvu, mladi i obrazovani ljudi u koje ova država ulaže ogromna sredstva da ih obrazuje, odlaze u bogatije zemlje i daju svoj doprinos 40 godina pa se onda vraćaju. Najbolji odlaze zato što su minimalne plaće 800 eura, a od toga se ne može živjeti, a onda dolaze neki drugi ljudi kojima je to dovoljno pa imamo začarani krug, a to će nas odvesti u katastrofu jer nemamo strategiju kako ćemo prekinuti taj začarani krug i uspjeti zadržati mlade ljude”, naglasio je.

Za to je, navodi, potrebno puno više mjera i poticaja za mlade i mlade obitelji, poput stambenih poticaja.