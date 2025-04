Oporba: Krizu u Povjerenstvu za sukob interesa izazvao je HDZ

Krizu u radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i odbacivanje nadležnosti za tu temu na čak dva Odbora oporbeni zastupnici smatraju posljedicom HDZ-ova oduzimanja ovlasti tom tijelu te apeliraju na donošenje novog zakona kako bi mu se vratila snaga u borbi protiv korupcije.

Arsen Bauk (SDP), koji je član saborskog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove kao i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, mišljenja je da se pismo predsjednice Povjerenstva Aleksandre Jozić Ileković ne može tretirati kao formalni zahtjev za razrješenje članova tog tijela i u tom smislu nema nadležnosti Odbora za imenovanja.

Osim Izvješća o radu Povjerenstva za 2022. i 2023. godinu, na dnevnom redu je i Poslovnik Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa pa ga se može staviti na plenarnu sjednicu, a matično tijelo za to je do sada bio Odbor za zakonodavstvo, dodao je. Najavio je i da će se 10. travnja održati sjednica Antikorupcijskog vijeća na kojem će tema biti i Povjerenstvo za sukob interesa pa će to biti prilika za predsjednicu Povjerenstva da se pojavi pred nekim saborskim tijelom i obrazloži navode iz pisma koje je poslala u Hrvatski sabor.

"Upadljivo je izbjegavanje HDZ-a da na dnevni red Hrvatskog sabora i radnih tijela stavi izvješća povjerenstva i bilo bi dobro zaviriti u saborsku arhivu i vidjeti kada je zadnji put bez potpisa opozicije ta tema uopće bila na dnevnom redu”, napomenuo je Bauk. Istaknuo je da imaju dva godišnja izvješća Povjerenstva, za 2022. i 2023., i 'aktualno izvanredno stanje u Povjerenstvu' te se čudi da bivšem ministru uprave, aktualnom predsjedniku Odbora za Ustav, Ivanu Malenici nije proradio politički nerv i da ne zna da će to biti tema koja će biti dosta prisutna u političkoj areni. "Ako oni to neće na tijelu u kojem imaju većinu, onda ćemo mi to na tijelu u kojem mi imamo većinu, a to je Antikorupcijsko vijeće”, poručio je Bauk.

Dalija Orešković (DOSIP), bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, smatra da današnje Povjerenstvo po svojim zakonskim ovlastima i kapacitetu ljudi koji u njemu rade "nije ni sjena sjene onoga što smo imali prije deset i više godina". "Za mene je to poraz države u cjelini i svih nas kao građana”, ustvrdila je.

Mišljenja je da je aktualna predsjednica Povjerenstva djelomično suodgovorna za postojeće stanje jer je u ranijem sazivu imala priliku dati svoja razmišljanja i viziju kako bi rad Povjerenstva trebao izgledati, pri čemu, kaže, misli na zakonske izmjene. Na neki način je i sam doprinijela tome da Povjerenstvo padne ispod radara i sada kada je ispod radara nikome nije važno što se u tom tijelu događa, ustvrdila je Orešković.

"Naš saziv i saziv Nataše Novaković imao je otvoren stav prema javnosti i građanima, kao i viziju da to tijelo služi njima, a ne vladajućim strukturama”, rekla je. Umjesto da se obratila javnosti i međunarodnim institucijama, sazvala konferenciju za novinare na kojoj bi rekla "ili će se stvari dovesti u red ili podnosim ostavku", ona piše Odboru u kojem većinu ima HDZ i kaže - od nas pet, dvoje ne želi raditi protiv vaših članova koji su sukobu interesa, što je farsa, ocijenila je Orešković.

"'Loptanje' između Odbora s tim problemom i guranja Povjerenstva kao teme ispod tepih posljedica je nekih aktivnosti i namjera Andreja Plenkovića koje se provode već godinama”, ustvrdila je. Jozić-Ileković se u dopisu Odbora požalila da su dva člana postupala neetično i kršila načela djelovanja, a upravo načela djelovanja je ovlast Povjerenstva koju je maknula Vlada HDZ-a i Andreja Plenkovića, koji su maknuli mogućnost da Povjerenstvo donosi takve odluke i sada smo u situacija da dva člana Povjerenstva krše etiku i nema zakonskog temelja da se ta neetičnost i povreda načela djelovanja utvrdi, upozorila je Orešković.

Rješenje vidi u donošenju kompletno novog zakona i novom izboru svih članova Povjerenstva jer, ističe, Hrvatska mora odlučiti želi li imati funkcionalan sustav borbe protiv korupcije ili neku alibi-priču da Plenković po briselskim hodnicima može reći da smo ispunili kvačice koje su se od nas tražile, a korupcije u Hrvatskoj nikada više. Povjerenstvo postoji samo na papiru, u praksi ga više nema, oni su poništili sami sebe jer u ovom trenutku nema tko odlučivati ako se zakon ne promijeni, zaključila je Orešković.

Marin Živković (Možemo!) naglašava da Povjerenstvo nije samo neefikasno nego je postalo i nefunkcionalno. "Nažalost, ono što predsjednica Povjerenstva iznosi kao činjenice zapravo je jasan indikator da to tijelo svoju temeljnu funkciju više ne može obavljati na pravi način. Naša odgovornost kao Sabora, a time i zastupnika HDZ-a, je da Povjerenstvo koje je tijelo Sabora, bude funkcionalno i da mu se vrati nekadašnja snaga da stvarno procesuira stvari koje se tiču sukoba interesa, a ne da bude instrument vladajuće većine”, poručio je.

S obzirom na 'loptanje' dva Odbora s nadležnošću nad tom temom, rekao je kako mu se čini da nema političke volje da se to na bilo koji način riješi i zato HDZ pušta da to ide svojim tokom. Živković je mišljenja da to pitanje treba rješavati Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove jer ima ovlast procjenjivati imaju li članovi Povjerenstva sposobnost za obnašanja te dužnosti.