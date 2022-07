Oporba o MOL-u: 'Nismo smjeli doći u tu situaciju. Na kraju će nas koštati desetke milijardi'

Uz ostavku ministra, Hrvatska je izgubila i arbitražni postupak pokrenut 2013. godine, poručuje šef SDP-a Peđa Grbin.

- A vezano uz plinski biznis i onaj "fantastičan" koruptivan dogovor Ive Sanadera zabilježen u jednom zagrebačkom restoranu, zbog kojeg je danas pravomoćno osuđen. Te dvije situacije su se poklopile, a pokazuju koliko je Vlada u ovom trenutku nefunkcionalna - istaknuo je.

Nema dvojbe da je Marić bio profesionalac u svom poslu, kaže, no ističe kako su uz njega bile vezane i neke afere - od Agrokora, ljetovanja pa nadalje.

- A ono što je meni kao ljevičaru bitno, bio je profesionalan u vođenju neoliberalne politike koja je porezno honorirala najbogatije, često nauštrb siromašnih. Da je ostao ministar, vjerujem da bi mu jako teško bilo naći novac kojim će se isplatiti milijarde kuna za gubitak arbitražnog spora. Zbog čega o tome saznajemo iz anonimnih izvora umjesto da je premijer održao press konferenciju kao što je učinio 2016. godine na Badnjak kada je najavio da će se Ina otkupiti od MOL-a? Da se to dogodilo, vjerojatno bi ovaj arbitražni postupak bio gotov i Hrvatska ovu kaznu ne bi morala platiti, no, Plenkovićeva politika prema MOL-u nije bitno različita od Sanaderove - rekao je i zatražio objašnjenje za Marićevu ostavku.

- Jer ovo što je šturo rečeno nije dovoljno budući da je u Hrvatskoj zbog posljedica pandemije i inflacije Ministarstvo financija ključno. Ova Vlada je davno trebala otići zato što ne funkcionira, a ključne stvari i reforme se ne provode. Odlazi čovjek koji je, bez obzira na politiku kakvu je vodio, ipak znao svoj posao i u ovoj Vladi više nema nikoga za koga bismo mogli reći da je kompetentan nego isključivo i jedino lojalan Andreju Plenkoviću, a tako Hrvatska ne može dalje, pogotovo s velikim inflatornim izazovima pred kojima se nalazimo - naglasio je Grbin. Novi ministar financija ne ulijeva mu, dodaje, baš povjerenje da će se snaći.

- Jer njegovo dosadašnje iskustvo ne pokazuje da bi se mogao uhvatiti ukoštac s ovakvim sustavom u trenutku kada imamo ovakve probleme i uopće ne znamo kakvu ekonomsku politiku namjerava voditi - poručio je.

Benčić o MOL-u: Nismo smjeli doći u tu situaciju

Odlaskom Marića je iznenađena i zastupnica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić.

- Očekujemo od ministra Marića, ali i premijera, da jasno i detaljno izlože javnosti koji su razlozi ostavke jer smatramo da je interes javnosti upravo to zbog čega je dao ostavku. Naime, u trenucima rastuće inflacije, uvođenja eura, koji je proces koji još nije dovršen, nadolazeće recesije, rasta vanjskog duga, a u svjetlu današnje odluke arbitražnog suda na kojem je Hrvatska izgubila arbitražni spor s MOL-om i gdje će evidentno morati platiti oko dvije milijarde kuna odštete iz Državnog proračuna, smatramo da je apsolutno neozbiljno i neodgovorno da ministar financija, kao najjači ministar u Vladi, daje ostavku, što saznajemo u 10 navečer, a da ne ponudi niti jedno objašnjenje - poručila je.

- Nije na nikome od nas da spekuliramo zašto je ministar dao ostavku, on mora reći zašto odlazi iz Vlade. Premijer mora objasniti kako je do toga došlo i zašto. Osim što ministri odlaze tako da ih je policija odvozila iz Vlade u USKOK, sada smo došli u situaciju da odlaze navodno dobrovoljno. Ali ako odlaziš u ovakvoj situaciji u kakvoj je Hrvatska danas, onda moraš za to ponuditi jako dobar razlog - naglasila je dodavši kako se razlozi ne mogu svesti da je njegov posao gotov jer, ističe, nije, ali niti da je dobio bolju ponudu.

- Mi nismo u nekakvoj konstelaciji dobrog okruženja, da je neko mirno razdoblje. Razdoblje je opće globalne nestabilnosti. Nije prihvatljivo da mu dosta ovog posla zato što kad preuzmeš ovakvu funkciju, onda imaš i određenu odgovornost da ostaneš i onda kad je teško pa i onda kad ti se ide, kad ti je svega dosta pa i kad si dobio ponudu za 10 puta bolju plaću. Preuzeo si javnu dužnosničku funkciju i onda na njoj ostaješ sve dok imaš povjerenje svoje Vlade ili Parlamenta - rekla je i naglasila kako odlazak na ovakav način pokazuje da je ova Vlada propala.

- Mi smo rekli prije par mjeseci, a kamoli da ne bismo rekli u ovoj situaciji da nismo spremni za izbore. Ja ne znam kako Parlament više može podržati Vladu iz koje ministri odlaze na zahtjev USKOK-a ili sami ne dajući nikakvo objašnjenje javnosti. To je neprihvatljivo - poručila je.

Govoreći o Primorcu kao Mariću nasljedniku, Benčić ističe kako svatko može nastaviti posao, ali da je pitanje koliko će ga kvalitetno moći napraviti.

- Nije sada situacija da se mijenja ministar financija. To nije dobro rješenje i ovo je situacija kada se moramo zapitati može li ova Vlada imati parlamentarnu podršku - rekla je.

Komentirajući gubitak Hrvatske u arbitražnom sporu INA-MOL, zastupnica Zeleno-lijevog bloka poručuje kako taj spor nismo smjeli izgubiti.

- Nismo smjeli doći u tu situaciju. Što Hrvatska može napraviti? Može se riješiti HDZ-a pa više nećemo plaćati milijarde njihove korupcijske afere jer ovo nije prvi puta. Ta suradnja s MOL-om će nas koštati na kraju desetke milijardi - naglasila je.

Najčitaniji članci