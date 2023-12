Oporba o novoj istrazi protiv Žalac: 'Žive kao plemstvo, a kmetovi im plaćaju troškove'

Kvantitativno gledano, to je kap u moru, govori se o požderanih 10.000 eura, a svakodnevno se suočavamo s aferama koje teže desetine ili stotine milijuna eura. Kvalitativno gledano, ostavlja jedan ružan dojam jer govori do koje razine ide bahatost i sisanja javnih sredstava tog miljea ljudi. To je modus operandi, oni žive kao nekakvo plemstvo, viša kasta za koju je samorazumljivo da će kmetovi plaćati sve njihove troškove, komentirao je Mostov Nino Raspudić pokretanje još jedne istrage od strane EPPO-a protiv bivše ministrice Gabrijele Žalac zbog trošenja nacionalnog, ali i EU novca na privatne zabave.

Takvo ponašanje ne čudi zastupnicu Stranke s imenom i prezimenom Daliju Orešković.

- Kada se stvori ozračje, a vlada Andreja Plenkovića je stvorila takvo ozračje da se trivijaliziraju krupne malverzacije i otimanja iz proračuna, onda se kupovina privatnih stvari, sjetimo se Marka Pavića i kupovine parfema, kulena na razini županija, gradova i općina, ima toga koliko hoćete, to onda postane praksa. Ova vlast se osilila jer je uklonila sve ono što bi joj predstavljalo prepreku u ponašanju kojem je sklona. Kupovina privatnih stvari malog financijskog značaja je dovedena do iste težine postupanja, tj nedjelovanja nadležnih tijela kao i neka afera od 10 milijuna eura za koju Plenković kaže da je sitnica. Ako je njemu 10 milijuna eura plinske afere sitnica, onda što očekivati povodom ovakvih detaljčića - kazala je.

A povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije predložila je uvođenje indeksa percepcije korupcije u Hrvatskoj, ali ne prema procjeni, nego prema konkretnoj mjernoj jedinici Plenkovića.

- Primjereno bi se uzeli svi ministri iz mandata Plenkovića, koji su otišli zbog neke korupcijske afere i to neovisno o tome je li protiv njih pokrenut kazneni progon, pa bi se ovisno o težini djela onaj koji je otuđio najmanje kvalificirao kao jedan Plenković, a kapitalci poput Gabrijele Žalac bi mogli biti pet-šest Plenkovića pa sve do Frane Barbarića, koji bi mogao biti 10 Plenkovića, članovi Borg skupine 100 Plenkovića, a Pavao Vujnovac, obzirom da se njegova korupcijska upletenost teško može izmjeriti, mogao bi dobiti nagradu Plenković godine. Nažalost, došli smo do toga da se možemo samo šaliti kada govorimo o korupciji jer je došlo do potpunog kolapsa institucija koje bi se protiv korupcije trebale boriti - istaknula je.

USKOK i DORH, koji bi trebali biti perjanica borbe protiv korupcije, dodala je, do te su mjere kadrovski devastirani da se to doista može nazvati sabotažom ključnih tijela.

-I za tu sabotažu otvoreno optužujem predsjednika Vlade Plenkovića, ali i čelnice USKOK-a i DORH-a koje to otužno stanje u njihovim tijelima koriste kao alibi za svoje vlastite propuste - naglasila je.

Zastupnica Možemo, Ivana Kekin, komentirajući proširenje istrage protiv Žalac podsjeća kako se radi o Plenkovićevoj miljenici.

- To je besramno jer još jednom pokazuje da HDZ misli da su javna sredstva njihova i kada se ta sredstva utroše neprimjereno ne žele preuzeti odgovornost. Ako su i uhvaćeni s prstima u pekmezu, onda tvrde da je to slučajno. To vidimo i u slučaju afere u HEP-u za koju premijer nije dao nijedan odgovor kako je do toga došlo i ne znamo kako je slučajno baš Pavao Vujnovac oko toga profitirao, a poruka je da se to može svakome dogoditi i da javni novac klizi u privatne džepove kada je HDZ na vlati, a mi smo tu da to gledamo i komentiramo - rekla je.

O podizanju kaznene prijave protiv Banožića u velu tajnosti: 'To je samo nastavak ponašanja sustava prema njemu'

Komentirajući podizanje kaznene prijave protiv bivšeg ministra Marija Banožića zbog izazivanja prometne nesreće, a koja je podignuta bez obavještavanja javnosti, Orešković ističe kako je to samo nastavak ponašanja sustava prema Banožiću.

- Sjetimo se da je došlo čak do Ustavnog suda slučaj njegove zlouporabe položaja i ovlasti kad je sam sebi dodijelio stan na koji imao pravo. On je iz tog stana otišao tek kada je, nažalost, netko smrtno stradao. Što se tiče same prometne nesreće, očito je da je od samog početka bilo pokušaja zataškavanja, tu je došlo i do propusta županijske državne odvjetnice koja je provodila istragu i nije zatražila odmah toksikološki nalaz, cesta nije odmah zatvorena, ne zna se gdje je kamion kojeg je preticao, vozio se svaki dan u vozilu koje dorađeno... Bivši ministar Banožić bio je elementarna nepogoda u sustavu, za tu elementarnu nepogodu je Plenković znao, ali ga je tolerirao, nije mu bilo važno je li dorastao funkciji ili je jedan siledžija kojem je, eto, dopustio da si iz javnih resursa uzme što mu treba - poručila je.

Mostov Nikola Grmoja ističe kako sva tijela u slučaju prometne nesreće Banožića čitavo vrijeme postupaju drugačije nego kada su u pitanju obični građani.

- Ne smije se u jednoj demokratskoj državi dogoditi da institucije prikrivaju i da imaju drugačije kriterije prema političarima, ministrima i moćnicima u odnosu na obične građane. Nije objavljeno priopćenje o podizanju kaznene prijave, otišao je kući iz bolnice, tek su ga nakon nekoliko dana zvali na razgovor, dakle, potpuni drugačiji kriteriji nego za obične građane i to je nedopustivo - poručio je.

Kekin je problemtizirala i ispijanje kave Banožića s bratićem načelnika policije.

- Sve je iznimno tajnovito i problematično, kao što je problematično i da Banožić pije kavu s bratićem načelnika policijske uprave Vukovarsko-srijemske županije, što također pokazuje vrstu besramnosti kakvu je i inače ministar Banožić emitirao, kao i drugi Plenkovićevi ministri - istaknula je.