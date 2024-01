Oporba: Pogodovanje privatnim interesima postao je model upravljanja ovom državom...

Na saborskim hodnicima jedna od glavnih tema je priča 24sata o HDZ-ovom državnom tajniku Ivi Milatiću, koji je tulumario u noćnom klubu s ljudima kojima izdaje dozvole. Oporba se slaže, to je čisti sukob interesa. Bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, sada zastupnica Dalija Orešković (SSIP) napominje kako nije problem što državni tajnik tulumari nego je generalno problem što pogodovanje privatnim interesima postao model upravljanja ovom državom.

- Plenković je srušio sustav pa sada ne postoji nijedna institucija ni tijelo koje bi moglo na institucionalnoj razini reći da takvo ponašanje nije prihvatljivo i koje se osuđuje. I kada se utvrdi da je do takvog ponašanja došlo, dovodi do vrlo jasnih posljedica, bilo u gubitku funkcije ili nekih drugih. Toga, nažalost, zadnjih nekoliko godina, otkako je Plenković napravio što je naumio - kazala je.

Orešković je stava da se problem neće neće riješiti dok se ne smijeni HDZ. Po logici stvari, nastavlja, u Ministarstvu gospodarstva će uvijek biti najviše korupcijskih rizika, jer se u njemu dodjeljuju poslovne prilike.

- Država koje se želi boriti protiv korupcije imaju preventivne mehanizme da se to na vrijeme spriječi i imaju učinkovit mehanizam kažnjavanja kada se dogodi nešto ovako neprimjereno. Hrvatska je institucionalno srušena, nema više ni učinkovite prevencije, naše Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa više ne može ni reći da je neka situacija sukob interesa pa osuditi bilo kojeg političara zbog povrede načela djelovanja, a iluzorno je očekivati da će to napraviti nekakvo Etičko povjerenstvo na razini Vlade u koju je Plenković postavio neke ministre da odlučuju o sukobu interesa jednog od njih - zaključila je.

Zvonimir Troskot (Most) napominje kako je ovo samo nastavak Milatićeve politike pogodovanja, kao što pogoduje predatoru Vujnovcu, jer prodaje svoje vina u Konzumu.

- Na takav način se besramno nalazi za stolovima po noćnim klubovima i pokazuje, sa svojom načelnicom iz Ministarstva gospodarstva, bahatost da im se ništa ne može dogoditi jer visoka politika to štiti i gura. U suprotnom se ne bi moglo dogoditi da ovako otvoreno izlaze u barove i klubove i dogovaraju poslove - kazao je.

Ustvrdio je kako zbog svega toga gube lokalne samouprave, jer se one ne mogu boriti s tim moćnicima, kraljevima vjetrova i ostalim predatorima koji koriste energetski sektor kao svoj bankomat.

- Ovo je sada stvarno prešlo svaku mjeru da se drugi čovjek Ministarstva nalazi s ljudima kojima izdaje energetska odobrenja bez kojih nije moguće izgraditi solarne i vjetroelektrane. Ne očekujem reakciju nadležnih institucija na ovo jer, osim nekoliko hrabrih novinara i Mosta koji često istupa o ovakvim situacijama, to bi došlo do vrha politike. Ako su u to upleteni Andrej Plenković i Ivo Milatić koji čine hvarski kartel, oni će se sigurno maksimalno štititi da ne bi stradali u tim transakcijama koje kreiraju i za njih dobivaju apanaže - kazao je Troskot.

Mirela Ahmetović (SDP) smatra da se ovakvim scenama više nitko u Hrvatskoj ne čudi.

- Ono što je novina jest da očito izgledno imenovanje Turudića djeluje ohrabrujuće i poticajno za Plenkovićevu lopovsku ekipu, jer se sada više ni ne skrivaju. Idu po klubovima, konzumiraju alkohol, plešu. Mislim da bi Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, imali što naučiti od njih - izjavila je.

Podsjetila je i na slučaj da je spomenuti državni tajnik Milatić ucjenjivao velikog španjolskoj investitora, ali je ta priča otišla ispod radara.

- Milatić je preživio mnoge, preživjet će i Andreja Plenkovića, uopće u njegovu vižljavost ne sumnjam. A ovo mogu reći vrlo hrabro. Očito je na pravom mjestu, jer zna ljude koji znaju ljude. To sam mu rekla u saborskoj prostoriji u nekoliko navrata. Preživio je notornog Ćorića i Filipovića, evo sad je i s Habijanom. Čekam da vidim hoće li se Habijan pokazati kao dostojan ministar pa se riješiti takvog kadra ili će nastaviti Plenkovićevim putem. Ne zaboravimo, ovi ljudi koji su sjedili za stolom imaju samo jednog oca, Andrej Plenković, nitko drugi - poručila je Ahmetović.