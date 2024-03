Oporba u Saboru: Plenković ušao u sukob s EPPO-om jer se boji uhićenja prije izbora

Poruka europske tužiteljice Laure Kövesi da ih premijer Andrej Plenković pokušava zastrašiti 'dimnim zavjesama' za oporbu je znak kako se HDZ boji uhićenja prije izbora i zato ulazi u sukob s EPPO-om, dok HDS-ov Hrvoje Zekanović smatra da oni nemaju nadležnost u aferi Geodetski fakultet.

„Plenkoviću kada odgovara voli se predstavljati kao sjajan briselski đak, a kada mu ne odgovara, pokazuje jako puno tendencija prema autoritativnosti i sklonosti da, ako treba, zatvorimo granice jer to šteti njemu i HDZ-u. Fascinantno je da se sada bavimo time što je rečeno u kojem intervjuu i apsolutno više ne pričamo o tome da su se u Ministarstvu u toj aferi očito zamračili novci”, komentirao je Mišel Jakšić (SDP).

I onda, napominje, imamo premijera koji na najavu izvida javnog tužitelja kaže da to nije njihova nadležnost jer su to hrvatska sredstva. Mijenja li to nešto na stvari u tome što se dogodilo, zapitao je, ustvrdivši da je to strašno i epska katastrofa.

Kazao je da podržavaju nastup europske javne tužiteljice te da izražavaju žaljenje prema građanima jer je Hrvatska zbog te afere dovedena u situaciju da se premijer dopisuje s europskom javnom tužiteljicom preko medija. „Hoće li netko vratiti ta sredstva i hoće li afera nestati – neće. Ta su sredstva otišla nekome u privatne džepove, a hoće li se ikada utvrditi kako i tko je sve odgovoran - kada znamo kakvo je stanje u hrvatskom pravosuđu, to je veliko pitanje”, poručio je Jakšić.

Grmoja: Plenković se boji uhićenja Obuljen Koržinek

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

„Plenković žuri s izborima i potencijalni sukob nadležnosti DORH-a i EPPO-a vuče do izbora jer je njegov problem da uoči izbora ne dođe do uhićenja ministrice Obuljen Koržinek i to je ono što Plenković osporava. Zato se išlo s imenovanjem Turudića, osporava nadležnost i zato je davao onakve izjave”, smatra Nikola Grmoja (Most).

Plenković je, ističe, od briselskog ćate naglo postao suverenist, ali ne kako bi se izborio za hrvatske nacionalne interese, što bismo mi pozdravili, nego kako bi zaštitio svoju vlastitu kožu. Njima se žuri na izbore jer situacija za njih ne može biti bolja nego samo gora, ocijenio je.

Kada je riječ o nadležnosti, kaže, volio bih da hrvatske institucije imaju primat nad europskim, ali preduvjet za to je institucije budu slobodne i neovisne, i to ćemo mi napraviti nakon ovih izbora i tada će hrvatski sudovi donijeti odluke koje trebaju donijeti. No, žalosno je da premijer zapravo poručuje da nije bitno što se krade hrvatski novac nego je bitno samo ako je europski novac u pitanju, ustvrdio je Grmoja, zapitavši što DORH čeka i zašto pokreće postupke u vezi te afere.

Mrak Taritaš: Odnos zlostavljača u školi koji zastrašuje svojom moći

„Kada sam slušala intervju Laure Kövesi (na N1), imala sam osjećaj jada i revolta. Naši građani su nezadovoljni stanjem u pravosuđu i doživljavaju ga korumpiranim i lošim. EPPO je osnovala Hrvatska i u njemu radu hrvatski građani stoga je odnos našeg premijera prema EPPO-u zapravo odnos klasičnog zlostavljača u školi koji zastrašuje svojom moći”, poručila je Anka Mrak Taritaš (GLAS) s konferencije za novinare.

Želim živjeti, naglašava, u zemlji liberalne demokracije u kojoj premijer ne zastrašuje ni EPPO ni gospođu Kövesi, u zemlji u kojoj na čelo DORH-a ne dolazi 'naš dečko' koji laže. „To je zemlja u kojoj Andrej Plenković jednostavno nema više ni jednog jedinog legitimnog osnova da bude dalje premijer, a ono što nas u konačnici treba zanimati je što se dogodilo u Ministarstvu kulture, kako i na što su se su potrošili novci, na što su potrošili novci za 3D snimke Geodetskog fakulteta. Do nas je došlo je da je to znatno preplaćeno i to bi trebalo interesirati resornu ministricu i premijera, ali bojim se da njega to ne interesira”, upozorila je Mrak Taritaš.

„Izjava Laure Kövesi mogla bi se shvatiti kao opomena premijeru da se više ne petlja. Mislim da u HDZ-u postoji velika tjeskoba oko tog najnovijeg slučaja, neki čak spominju mogućnost uhićenja ministrice i toga se očito boje”, izjavio je Stephen Bartulica (DP). Rad europske tužiteljice mogu samo pozdraviti, kazao je, jer nama treba više transparentnosti i neovisnosti u tim postupcima, a ne manje. HDZ je naučio, kao dio nasljeđa iz komunizma, da se politika uvijek smije i treba miješati čak i u ovakve slučajeve, a Plenković govori kao europski političar kad je vani, ali kad je ovdje, te stare navike ostaju na snazi, ustvrdio je Bartulica.

Zekanović: Ako je riječ o hrvatskim novcima Kövesi nije nadležna

Član vladajuće koalicije Hrvoje Zekanović (HDS) poručio je da, ako je riječ o hrvatskim novcima, Laura Kövesi nije nadležna i 'tu priča završava'. Ako se radi o europskim novcima, ona nije nadležna, a u intervjuu nije rekla da se radi o europskim novcima jer zna da se ne radi o europskim novcima i ona zna da nije nadležna, kazao je. Upozorio je i na 'intenzivno druženje' tužiteljice i eurozastupnika Mislava Kolakušića, koji, kaže, to radosno objavljuje na društvenim mrežama, iz čega iščitava politički utjecaj na europsku tužiteljicu.