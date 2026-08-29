Dobitnik je Nagrade Grada Omiša za životno djelo, 2008. godine dobio je priznanje Hrvatskog Crvenog križa za 100 darivanja krvi. Obučavao je mlade vatrogasce...
Opraštaju se od omiškog heroja Drage Lelasa: 'Njegovu hrabrost i dobrotu nećemo zaboraviti...'
Drago Lelas, dugogodišnji vatrogasac i bivši zapovjednik DVD Omiš, preminuo je u petak u splitskoj bolnici.
"Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine, koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području, preminuo je u KBC-u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut", rekli su ranije za 24sata iz KBC-a Split.
Od Lelasa se oprostio Moto klub "Omiški gusar".
"Potreseni viješću da je od posljedica katastrofalnog požara podlegao ozljedama naš istaknuti građanin i vatrogasac, Drago Lelas, s dubokom tugom izražavamo iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i suborcima. Njegova posljednja bitka bila je ona s vatrom pred koju je hrabro stao po tko zna koji put, a ovog puta braneći svoj dom. Njegova hrabrost i dobrota nikad neće biti zaboravljene. Neka mu je vječna slava i hvala! Počivao u miru Božjem".
Kako piše Dalmatinski portal, dobitnik je Nagrade Grada Omiša za životno djelo, 2008. godine dobio je priznanje Hrvatskog Crvenog križa za 100 darivanja krvi. Obučavao je mlade vatrogasce.
U KBC Split, zbog ozljeda zadobivenih u požaru, je i njegova supruga. Velik broj ozlijeđenih zadobio je opekline i ozljede dišnih puteva. Dio najteže ozlijeđenih iz Splita prevezen je na daljnje liječenje u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu.
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