Opraštaju se od omiškog heroja Drage Lelasa: 'Njegovu hrabrost i dobrotu nećemo zaboraviti...'

Drago Lelas, dugogodišnji vatrogasac i bivši zapovjednik DVD Omiš, preminuo je u petak u splitskoj bolnici.

"Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine, koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području, preminuo je u KBC-u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut", rekli su ranije za 24sata iz KBC-a Split.

Od Lelasa se oprostio Moto klub "Omiški gusar".

"Potreseni viješću da je od posljedica katastrofalnog požara podlegao ozljedama naš istaknuti građanin i vatrogasac, Drago Lelas, s dubokom tugom izražavamo iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i suborcima. Njegova posljednja bitka bila je ona s vatrom pred koju je hrabro stao po tko zna koji put, a ovog puta braneći svoj dom. Njegova hrabrost i dobrota nikad neće biti zaboravljene. Neka mu je vječna slava i hvala! Počivao u miru Božjem".

Kako piše Dalmatinski portal, dobitnik je Nagrade Grada Omiša za životno djelo, 2008. godine dobio je priznanje Hrvatskog Crvenog križa za 100 darivanja krvi. Obučavao je mlade vatrogasce.

U KBC Split, zbog ozljeda zadobivenih u požaru, je i njegova supruga. Velik broj ozlijeđenih zadobio je opekline i ozljede dišnih puteva. Dio najteže ozlijeđenih iz Splita prevezen je na daljnje liječenje u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu.