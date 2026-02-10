'Opremi za informatiku u školama istekla je garancija, Ministarstvo nas ignorira'

"Početkom školske godine 2025./2026. (rujan 2025., op. a.), e-Matica - ključni sustav Ministarstva za unos učenika prvih razreda, evidenciju uspjeha, ispis svjedodžbi i prijenos podataka za upise u srednje škole - bila je u potpunom kolapsu puna tri tjedna.

Niti jedna od ključnih administrativnih radnji nije bila moguća. Tri tjedna škole službeno nisu mogle evidentirati bilješke, ocjene i izostanke, a učenici koji su ponavljali razred nisu mogli biti pravovremeno raspoređeni. Kroz većinu tog razdoblja, korisnička podrška CARNET-a bila je praktički nedostupna zbog preopterećenosti".

Ovo je jedna od zabrinjavajućih točaka otvorenog pisma koje je ministru Radovanu Fucshu, premijeru Plenkoviću te predsjedniku Milanoviću uputilo više od 270 nastavnika informatike. Kako su upozorili, žele upoznati javnost s totalnom nebrigom ministarstva prema jednom od ključnih obrazovnih područja.

Informatika na papiru

U osnovnim školama problemi se najviše vide u sustavu školskih natjecanja, gdje već par godina traje tiha bitka mentora i Agencije za odgoj i obrazovanje. Sve je više i tehničkih problema, jedan od posljednjih je bio fijasko u siječnju, kada je zbog pada CARNET-ove mreže dio informatičkih natjecanja čak morao biti i poništen, a dio je odrađen "staromodno", na papirima, upozoravaju nastavnici informatike.

- Školska razina natjecanja iz informatike trebala su biti 16. siječnja. Iako se mjesecima unaprijed znao datum natjecanja i očekivani broj učenika, sustav Loomen, za čije je održavanje zadužen CARNET, ponovno je zakazao - ističu.

Još jedan veliki problem je, kako navode, neplaćanje softverskih licenci:

- Prije i posebno tijekom pandemije od velikog je značaja bila opcija licenci Office 365 proizvoda za učenike i učitelje. Udžbenici Informatike odobreni od strane Ministarstva temelje se upravo na Microsoft aplikacijama. Tijekom proteklih godinu dana licence su za većinu korisnika degradirane na jeftinije verzije koje dopuštaju rad isključivo u online okruženju.

Laptopima istekao životni vijek

Na to se nadovezuje zastarjela oprema i nedostatak podrške.

- Ministarstvo namjerno odbija objasniti tko je uopće zadužen za njezino održavanje. Nekim školama noviju opremu nabavljaju osnivači, neke se snalaze vlastitim sredstvima, ali podrška središnjih državnih institucija potpuno je izostala. Škole imaju stručnjake koje osnivači plaćaju za održavanje sam opreme dobivene iz CARNET-ovog projekta e-Škole, koji je odavno završio. Svi učitelji u Hrvatskoj tad su dobili prijenosna računala, a sad nikog ne zanima činjenica da se radi o uređajima kojima je prošao životni vijek i za koje ne postoji nikakva podrška.

Nastavnici ističu i zastarjeli kurikul za informatiku zbog čega su udžbenici puni pogrešaka. Nedostaje i sistem-inženjera po školama, već to volonterski odrađuju nastavnici informatike, upozorili su.

'Nikakvog kolapsa sustava nije bilo'

Ministarstvo je u svome priopćenju odbacilo sve navedene tvrdnje.

- Što se tiče sustava e-Matica, svi uočeni problemi su se rješavali s najvišim prioritetom, uz osigurane timove koji su kontinuirano radili na njihovu otklanjanju. Navodi o potpunom kolapsu sustava na početku školske godine, u trajanju od tri tjedna, su netočni. Ključna poteškoća vezana uz grupno prebacivanje učenika otklonjena je već 5. rujna, a do 22. rujna u novu školsku godinu bilo je upisano 441.413 učenika, od njih ukupno 446.689 - napisali su.

Ističu i kako je aktivirana nova verzija e-Matice s brojnim koristima za korisnike.

Vezano uz licence i sustav Loomen za natjecanja, odgovaraju kako nastavnici i škole ne poštuju upute iz Ministarstva.

- Licence u okviru paketa Microsoft 365 na domeni skole.hr definirane su ugovorom između Microsofta i Ministarstva. Tijekom pandemije COVID-a Microsoft je privremeno omogućio prostor za pohranu od 1 TB po korisniku. Nakon stabilizacije situacije limiti su vraćeni na 100 GB za nastavnike i 50 GB za učenike. Međutim, kod dijela korisnika na OneDriveu je ostao sadržaj pohranjen tijekom pandemije, čime su se prekoračivali propisani limiti. Unatoč višekratnim pozivima da se ukloni nepotreban sadržaj, dio korisnika to nije učinio - istaknuli su.

Trenutni limiti iznose 50 GB za nastavnike i 25 GB za učenike, što je više nego dostatno za redovite obrazovne aktivnosti poput pohrane nastavnih materijala, domaćih zadaća, dokumenata i prezentacija.

'Nisu poštivali upute o broju prijavljenih'

Do problema u natjecanjima iz informatike, koja se održavaju putem sustava Loomen (u vlasništvu CARNET-a), došlo je zbog toga što je sustavu istovremeno pristupilo oko četiri puta više učenika od onoga koliko on može podnijeti, naveli su iz Ministarstva.



- Unatoč upozorenjima, donesena je odluka o provedbi natjecanja na predmetnom sustavu uz istodobno sudjelovanje većeg broja korisnika, što je rezultiralo značajnim opterećenjem i poteškoćama u radu sustava. CARNET je predložio operativno rješenje razdvajanja pojedinih skupina u različite termine kako bi se smanjilo opterećenje sustava, no taj prijedlog nije prihvaćen - naveli su i zaključili kako je ponovljeno natjecanje organizirano 30. siječnja prema CARNET-ovim preporukama, pa je sve prošlo bez problema.

Popravci, ako je u jamstvenom roku

Što se tiče dotrajale opreme, iz Ministarstva poručuju kako CARNET nema mandat niti osigurana sredstva za redovitu nabavu i zamjenu opreme u školama, osim mrežne opreme za povezivanje na CARNET mrežu. U slučaju kvara opreme iz projekta e-Škole, škola poteškoću prijavljuje CARNET-ovom Helpdesku. Ako CARNET nije u mogućnosti otkloniti kvar, prijava se prosljeđuje dobavljaču opreme, koji preuzima rješavanje problema tijekom jamstvenog roka.

Ipak, činjenica je da je od naprasnog gašenja projekta informatizacije škola "Škola za život" bivše ministrice Blaženke Divjak, priča o informatici u obrazovanju prilično utišana. Iako se u osnovnim školama informatika i dalje predaje od 1. razreda, sve je veći deficit nastavnika informatike, a u srednjim strukovnim školama kurikularnom reformom satnica informatike je umanjena, te se provlači kroz modularnu nastavu. Satnica informatike umanjena je i u projektu cjelodnevne nastave.

Iza svakog projekta školama, pak, ostaje stara i nefunkcionalna oprema, bez sustavnog rješenja za itekako važno obrazovno područje.