Dan sigurnijeg interneta: Djeco, internet koristite pažljivo, pametno, ali i prijateljski

U povodu obilježavanja Dana sigurnijeg interneta Pravobraniteljica za djecu uputila je poruku djeci i roditeljima. Od 2004. godine svakog drugog utorka u veljači na poseban način progovaramo o našoj sigurnosti na internetu. Današnji dan prilika je da se zajedno educiramo o tome kako da u digitalnom svijetu budemo odgovorniji prema sebi i drugima.

Istraživanje Kids online Hrvatska 2025. pokazalo je da 94.3 posto djece ima svakodnevni pristup internetu. Čak 60.2 posto djece smatra da im vrijeme provedeno na internetu utječe na međuljudske odnose, a 24.7 posto djece poprilično je zabrinuto jer previše vremena provode na internetu. A svako četvrto dijete dobilo je slike i poruke seksualnog sadržaja.

Ovi podaci nisu samo statistika, oni su stvarnost djece diljem Hrvatske. Podaci su to koji pokazuju da su mobiteli odavno prestali biti samo uređaji. Online aktivnosti djece utječu na njihova prijateljstva, na odnose u obitelji i široj zajednici, na formiranje stavova. Ekrani su u mnogočemu njihov pogled u svijet. Zato je važno da od najranije dobi djeci pomažemo da usvajaju zdrave digitalne navike koje će im pomoći da nove tehnologije koriste zdravo, sigurno i uravnoteženo.

Savjeti za djecu

Pravobraniteljica za djecu podijelila je nekoliko važnih poruka za djecu

Internet koristite pažljivo, vodite računa da sve što radite online ostavlja trag. Ne dijelite osobne podatke ni s kim (lokaciju na kojoj se nalazite, lozinke profila, dokumente i sl.). Ne razgovarajte s osobama koje ne poznajete. Dvaput razmislite prije nego kliknete objavi. Razgovarajte s odraslima o tome što vam se događa online. Ako doživite nasilje – prijavite ga i potražite pomoć. Centar za sigurniji internet za vas ima besplatnu liniju 0800 606 606 na kojoj možete dobiti pomoć i podršku u slučaju nasilja preko interneta, savjet kako se zaštiti na internetu i što napraviti te kako se nositi s neprimjerenim sadržajem.

Internet koristite racionalno, uzmite predah od društvenih mreža. Odredite vrijeme u danu kada ćete mobitel ostaviti sa strane. Iskoristite to vrijeme za istraživanje novih offline aktivnosti. Potaknite svoje prijatelje da naprave isto!

Internet koristite pametno, internet je prostor u kojem možete pronaći zanimljiv, ali i štetan sadržaj. Informirajte se o tome kako mreže funkcioniraju. Zamolite odrasle da vam pomognu u tome da razumijete kakve podatke mreže prikupljaju o vama. Zapitajte se tko kreira sadržaj za vas i možete li informacije provjeriti na još nekom mjestu. Kritički razmišljajte o tome što gledate, slušate ili čitate. Postavite si pitanje zašto vam se baš taj video, slika ili poruka pojavila i razgovarajte o tome.

Internet koristite prijateljski, poštujte druge i budite pristojni. To što ste iza ekrana ne znači da možete sve. Vodite računa o osjećajima drugih i nemojte pisati ništa što ne biste željeli da vama pišu.

Napisana ružna riječ boli jednako kao izgovorena. Ne dijelite sadržaj u kojem se netko izruguje ili napada. Elektroničko nasilje je kažnjivo - ekran ne štiti od odgovornosti!

Dragi roditelji, djeci je potreban digitalni odgoj. Budite im primjer!

Ostavite mobitele sa strane i uključite se u dječje aktivnosti. Ne objavljujete sadržaje na mrežama kojim ćete izložiti svoju djecu nepotrebnim opasnostima. I bezazlena fotografija može se iskoristiti za zlostavljanje djece.

Pratite kakvom su sadržaju izložena vaša djeca i pomozite im da prepoznaju što je za njih štetno!

Razgovarajte s djecom o tome što su gledala, slušala i pročitala. Budite informirani, proaktivni i tražite podršku! U našoj publikaciji „Zaštita djece u digitalnom okruženju“ možete pronaći korisne informacije.