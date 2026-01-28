Ostaju jedinice učenicima u Zadru, odluku škole potvrdila Agencija, ovo se rijetko događa

Školska godina 2024/25. u Medicinskoj školi u Zadru završila je s ružnom situacijom. Zbog odluke nastavnika i škole da 19 učenika prvih razreda ne može proći razred, dio roditelja se na kraju školske godine, u lipnju 2025., pobunio. Upali su u školu dva dana zaredom. Ravnateljica je zbog svega zvala policiju, a o svemu je obaviješteno i Državno odvjetništvo.

Škola unatoč pritiscima nije popustila, već su sve odradili po zakonima i Statutu škole. Ovih dana došla je i službena odluka nadležne Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) - potvrđene su negativne ocjene za dvije učenice za koje su roditelji podigli prijave nadležnim tijelima. Kako nas je izvijestila ravnateljica škole prof. Anita Basioli, ostali učenici i njihovi roditelji, nakon pobune, prihvatili su argumente škole, te upisali ponavljanje razreda. Dvije učenice koje su se žalile i još troje učenika ispisali su se iz škole.

Nisu došle na ispit

- Našu školu pohađa od više od 400 učenika. Ovih 19 bila su djeca koja se iz raznih razloga nisu snašla, neki su došli iz manjih sredina u grad, bili su u domu i bilo im je teško. To su djeca od 15 godina. Još tijekom godine dio njih se raspitivao o prebacivanju u drugu školu. Neki su došli sa slabijim predznanjem od onog koje se traži za zanimanje medicinske sestre/tehničara. Prihvatili su naša objašnjenja i bez problema upisali ponavljanje, ili se ispisali i vratili kući. Za dvije učenice, nakon žalbi, osigurali smo sve na što su imale pravo i što je bilo potrebno po zakonu i Statutu škole. Omogućen im je dodatni ispit, no nisu se pojavile. Po proceduri, upisuje im se negativna ocjena. One su se nakon toga ispisale i sad su zadovoljne u novoj školi - rekla nam je Basioli.

Kako je istaknula, inspekcija ASOO-a nije utvrdila nepravilnosti oko ocjena, već nekoliko proceduralnih pogrešaka, pogrešnog upisivanja podataka i slično. Sve je ispravljeno, a inspekcija je utvrdila kako nijedan učenik nije oštećen negativnom ocjenom, istaknula je ravnateljica.

To je ozbiljan posao

Odluka Medicinske škole u Zadru da "sruši" 19 učenika izazvala je brojne reakcije. Mnogi su napadali nastavnike, tvrdeći da su prestrogi, da su učenici "kažnjeni", da treba preispitati rad nastavnika. No škola je čvrsto ostala uz njihovu odluku. Zanimanje za medicinsku sestru/tehničara zahtijeva specifična znanja koja učenici jednostavno moraju savladati, isticali su iz uprave škole.

- Ovakva odluka inspekcije događa se jako rijetko, i zato je ovo vijest. Agencije i inspekcije u pravilu staju na stranu roditelja, učenika i protiv učitelja, odnosno nastavnika. Bilo je i prije ovakvih primjera, ali su rijetki i ne znače da će se bilo što promijeniti. Ova situacija se ponavlja otkako su prosvjetne vlasti dozvolile da ocjena prestane biti ono što je njezina primarna funkcija. Osim toga, prosvjetne vlasti unatrag 20 i više godina radile su sve na tome da se sroza ugled, dignitet ocjene i ocjenjivača. Teško da će sad to popravljati - komentirao je Željko Stipić, predsjednik prosvjetnog sindikata Preporod.

'Ravnatelji su ključni'

Kako upozorava, često se događa da inspekcije dolaze u škole u kojima više učenika dobije negativne ocjene. No nikad se nije dogodilo da dođu u škole u kojima i po 90% učenika dobije petice. Ključno je, ističe Stipić, da ravnatelj stane iza odluke svojih nastavnika, no to se često ne događa. Tu ulogu zna odigrati i politika, okolina, rijetko se radi samo o jednom roditelju. A ravnatelji su često ovisni o odlukama politike, pa biraju stati protiv svojih nastavnika.

- Jedan od bizarnijih slučajeva kojih se sjećam je situacija u kojoj je inspektor došao zbog žalbe učenika na ocjenu, a onda pogledao u imenik pa poništio još jednu, na koju se nitko nije ni žalio. Situacija s inspekcijama podsjeća i na trenutnu raspravu o Pravilniku o pedagoškim mjerama, sa smiješnim izmjenama koje ne mijenjaju ništa i popuštanjem interesnim stranama. To sasvim sigurno neće donijeti kvalitetno rješenje - zaključuje Stipić.