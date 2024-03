Oprez: Ceste vlažne i skliske

Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene (DC8) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

Vozi se usporeno, u koloni zbog pojačanog prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca; u zoni radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba; na Jadranskoj magistrali (DC8) kod Šibenskog mosta i prilazima gradu Splitu iz smjera Kaštela, Klisa i Omiša.

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Od 7. do 15. ožujka radnim danima od 9 do 14 sati zatvara se državna cesta DC56 na istočnom ulazu u Skradin. Obilazak je autocestom A1 od čvora Skradin do čvora Šibenik i obratno. Od 7. do 14. ožujka od 8 do 18, zbog razminiranja, zatvara se županijska cesta ŽC5218 Dabar-Otočac. Vozila će se propuštati svaki puni sat po 15 minuta.

U prekidu je trajektna linija Split-Vela Luka s polaskom iz luke Split u 10,30 sati i Vela Luke u 15 sati.