Oprez: Vrućine ne posustaju, diljem Hrvatske i do 35°C

Za većinu Hrvatske upaljeni su meteoalarmi, a DHMZ upozorava riječku regiju na crveno upozorenje. Tamo će biti iznimno opasne i visoke temperature...

<p>Ovoga vikenda Hrvatsku i dalje čekaju iznimno visoke temperature. Za subotu DHMZ prognozira uglavnom sunčano vrijeme uz prolaznu naoblaku.</p><p>Vrućine mogu potaknuti iscrpljenost i toplinski udar te mogu pogoršati postojeća stanja, poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti. Štetni učinci vrućina na zdravlje u velikoj se mjeri mogu spriječiti dobrom javnozdravstvenom praksom uz istovremenu zaštitu od bolesti uzrokovane koronavirusom. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Spas za vrućine</p><p>Malo kiše može pasti još ujutro uglavnom na istoku, a poslijepodne je poneki pljusak moguć na Jadranu i uz njega. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 °C, u Dalmaciji i malo viša.</p><p><strong>Vruće i u nedjelju</strong></p><p>Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu povremeno će biti umjerene naoblake, a uglavnom u drugom dijelu dana u Istri i u Gorskom kotaru lokalno je moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab.</p><p>Na Jadranu će tijekom noći i jutra puhati slaba do umjerena bura, a danju jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27 °C. Najviša uglavnom između 30 i 35 °C.</p><p>Za većinu Hrvatske upaljeni su meteoalarmi, a DHMZ upozorava riječku regiju na crveno upozorenje. Tamo će biti iznimno opasne i visoke temperature. Toplinski val bi na tom području mogao donijeti temperature veće od 35 °C pa bi građani trebali zaštitit sebe, djecu i starije.</p><p>Što se tiče narančastog upozorenja, ono je izdano za kninsko i zagrebačko područje gdje bi najveća temperatura trebala dosegnuti 33 °C pa i više. DHMZ upozorava građane da budu spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog visokih temperatura i vrućine i to kod osjetljive populacije, male djece i starijih.</p><p>Za područje splitske, dubrovačke i gospićke regije izdano je žuto upozorenje. Tamo bi maksimalne vrijednosti temperature mogle biti 32 °C i više. Upozoravaju na moguće zdravstvene rizike među osjetljivijom populacijom.</p><p>Paklene vrućine vladat će sve do utorka nakon kojeg nas očekuje mjestimična kiša i pad temperature zraka.</p><p><strong>Za vrijeme trajanja velikih vrućina treba se pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova.</strong></p><p>Između ostaloga, savjetuje se:</p>