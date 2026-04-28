Raste broj prijevara

OPREZNO! Hanfa upozorava na lažne investicijske ponude

Piše HINA,
Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Kako navode u svom priopćenju, u posljednje vrijeme zaprimili su povećan broj upita i informacija o prijevarama tijekom navodnih online ulaganja u financijske instrumente u kojima se koriste ime i logotip Hanfe te spominju njezini djelatnici

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u utorak je objavila da je upoznata s prijevarama u kojima se koriste njezino ime i logotip te poručila građanima da po pitanju ulaganja preko interneta ne stupaju u odnos sa subjektima koji nemaju odobrenje za pružanje investicijskih usluga u RH. Kako navode u svom priopćenju, u posljednje vrijeme zaprimili su povećan broj upita i informacija o prijevarama tijekom navodnih online ulaganja u financijske instrumente u kojima se koriste ime i logotip Hanfe te spominju njezini djelatnici te ističu da da su upoznati s time da se ime, podaci i logotip Hanfe koriste u prijevarama, o čemu su više puta obavještavali javnost. 

"I ovim putem Hanfa ističe kako se ne bavi aktivnostima povrata sredstava izgubljenih u prijevarama ili naknadom gubitaka uslijed tržišnih okolnosti, a ne bavi se ni naplatom poreza. Svi dokumenti u kojima se spominju takve ili srodne aktivnosti Hanfe lažni su i služe za pokušaje prijevara. Hanfa također ne surađuje s drugim subjektima u vezi s povratom sredstava", kažu iz regulatorne agencije.

 Napominju i da, što se tiče ulaganja preko interneta, a koja u pravilu prethode spomenutim aktivnostima gdje se spominje Hanfa, nisu u mogućnosti u potpunosti spriječiti da građani kroz razne digitalne kanale, naročito putem društvenih mreža i telefonskim putem dođu u kontakt s raznim sumnjivim subjektima. 

"No, Hanfa građanima snažno preporučuje da ne stupaju u odnos sa subjektima koji nemaju odobrenje za pružanje investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj. Građani u Registrima Hanfe mogu provjeriti društva koja imaju dozvolu za rad tj. registrirana su i regulirana od strane Hanfe ili imaju dozvolu za rad u Hrvatskoj na osnovu notifikacije. Osim toga, građani na internetskoj stranici Hanfe mogu pronaći Popis sumnjivih subjekata za koje Hanfa ima saznanja da se obraćaju hrvatskim građanima, a ne nalaze se u registrima Hanfe. Građani koji su žrtve kaznenih djela (prijevare) mogu se obratiti policiji ili Državnom odvjetništvu", poručuju uz regulatorne agencije.

