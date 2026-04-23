Njegovo se bogatstvo procjenjuje na oko 15 milijardi eura. U Hrvatskoj je 2023., zajedno s počasnim konzulom Ukrajine Ivicom Pirićem, osnovao spomenutu tvrtku White Tech
Ukrajinski milijarder sada može trgovati s kriptom u Hrvatskoj: Planira ulaganje i u Hajduk?
Na sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) doneseno je u četvrtak rješenje kojim se zagrebačkom društvu White Tech izdaje odobrenje za rad kao pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom (CASP), u skladu s Uredbom MiCA, piše Lider Media.
Zahvaljujući tome, White Tech može razmjenjivati kriptovalute za novac i druge kriptovalute, prijenos kriptoimovine u ime klijenta te skrbništa i upravljanje digitalnom imovinom.
Većinski vlasnik tvtke je Volodimir Nosov. On je preko londonske kompanije Datatech Investments drži 80 posto udjela, dok 20 posto ima Ivica Pirić.
Kako smo ranije ekskluzivno pisali, Nosov je, prema našim saznanjima, pokazuje interes za ulaganje u Hrvatsku, a jedna od opcija je i ulazak u Hajduk kao značajan sponzor.
Njegovo se bogatstvo procjenjuje na oko 15 milijardi eura. U Hrvatskoj je 2023., zajedno s počasnim konzulom Ukrajine Ivicom Pirićem, osnovao spomenutu tvrtku White Tech. Njih su dvojica već ulagali u Barcelonu, Juventus i neke turske klubove, a sad žele "ući" u hrvatski nogomet, prvenstvo u Hajduk, s obzirom na to kako Pirić živi u Splitu i igrao je za splitski klub.