Obavijesti

News

VOLODIMIR NOSOV

Ukrajinski milijarder sada može trgovati s kriptom u Hrvatskoj: Planira ulaganje i u Hajduk?

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Benoit Tessier

Njegovo se bogatstvo procjenjuje na oko 15 milijardi eura. U Hrvatskoj je 2023., zajedno s počasnim konzulom Ukrajine Ivicom Pirićem, osnovao spomenutu tvrtku White Tech

Na sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) doneseno je u četvrtak rješenje kojim se zagrebačkom društvu White Tech izdaje odobrenje za rad kao pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom (CASP), u skladu s Uredbom MiCA, piše Lider Media.

Zahvaljujući tome, White Tech može razmjenjivati kriptovalute za novac i druge kriptovalute, prijenos kriptoimovine u ime klijenta te skrbništa i upravljanje digitalnom imovinom. 

Većinski vlasnik tvtke je Volodimir Nosov. On je preko londonske kompanije Datatech Investments drži 80 posto udjela, dok 20 posto ima Ivica Pirić

Foto: Volodomirnosov.com/

Kako smo ranije ekskluzivno pisali, Nosov je, prema našim saznanjima, pokazuje interes za ulaganje u Hrvatsku, a jedna od opcija je i ulazak u Hajduk kao značajan sponzor. 

Njegovo se bogatstvo procjenjuje na oko 15 milijardi eura. U Hrvatskoj je 2023., zajedno s počasnim konzulom Ukrajine Ivicom Pirićem, osnovao spomenutu tvrtku White Tech. Njih su dvojica već ulagali u Barcelonu, Juventus i neke turske klubove, a sad žele "ući" u hrvatski nogomet, prvenstvo u Hajduk, s obzirom na to kako Pirić živi u Splitu i igrao je za splitski klub.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026