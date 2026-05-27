Oproštaj Reisa Kavazovića: Poslao poruku vjernicima u BiH

Poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović pozvao je u srijedu muslimane u toj zemlji da čuvaju dobre odnose sa svojim susjedima podsjetivši ih kako njihova vjera u Boga istodobno treba biti poticaj da budu bolji ljudi. Reis Kavazović po tradiciji je predvodio središnju molitvu u povodu blagdana Kurban-bajrama u sarajevskoj Begovoj džamiji i to posljednji put. Uskoro mu istječe mandat poglavara Islamske zajednice koja osim muslimana iz BiH okuplja i one u susjednim državama, uključujući Hrvatsku. U svojoj je hutbi (propovijedi) kazao kako su i danima velike radosti valja sjetiti onih koji najviše pate i stradaju u ratovima a upravo zbog toga muslimani u BiH trebaju biti zahvalni Bogu jer danas žive u miru sa svojim susjedima i prijateljima dok rade i podižu svoju djecu, brinu o roditeljima, pomažu slabima, bolesnima i siromašnima.

"Zahvalni smo Bogu i dobrim ljudima koji su nam pomogli da naša bol i naša rana budu manje i da zarastaju. A sada se i sami trudimo da razumijemo bol i tugu drugih, koji pate, i da pomognemo koliko je u našoj moći", rekao je Kavazović.

Vjernike je pozvao da se potrude urediti svoj život u duhu zajedništva, poštovanja i međusobnog povjerenja i da ostave iza sebe podjele, podvale i prijevare, jer to nije život dostojan čovjeka.

"Danas, na dan Kurban-bajrama, dok vam se kao reisul-ulema posljednji put obraćam s ovog časnog mjesta, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naše bosansko susjedstvo. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije: čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol", poručio je Kavazović u svojoj propovijedi.