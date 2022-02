A dođe li do daljnjeg rasta cijena kroz dulje vremensko razdoblje, onda će se promišljati kako i na koji način dodatno reagirati, kaže Ćorić.

"U ovom trenutku opskrba ključnim energentima u RH nije dovedena u pitanje ni na koji način, a tu prije svega mislimo o plinu i o nafti i sve će biti pod kontrolom. Ono čemu se nadamo je prekid ratnih djelovanja i dovođenje stvari u red", kazao je Ćorić novinarima nakon sjednice Vlade.

Dodao je da što se tiče ekonomske situacije, ona će biti derivirana stanjem na energetskom tržištu. Istaknuo je da je na dnevnoj razini, od jučer do danas, cijena plina na referentnom tržištu uvećana za 31 posto, a cijena barela Brent nafte za šest posto.

"Taj porast cijena na energetskom tržištu definitivno će se odraziti i na ostale segmente, na robu široke potrošnje, međutim to je nešto na što se u ovom trenutku ne može značajnije utjecati", smatra ministar.

Nada se da će eskalacija između Ukrajine i Rusije biti kratkog vijeka, a samim time i eskalacija cijena energenata na tržištima, što bi onda u konačnici u prvi plan trebalo gurnuti mjere Vlade RH koje bi trebale stupiti na snagu 1. travnja ove godine.

Upitan kakve će sankcije Hrvatska uvesti prema Rusiji i što će to značiti za gospodarstvo, izvoznike i domaći turizam, Čorić je rekao da će Hrvatska po tom pitanju u svojim postupanjima pratiti zemlje članice EU.

Što se tiče ekonomskih posljedice ove krize, naveo je da će one biti proporcionalne duljini njezinog trajanja.

"Ne možemo očekivati da će europsko gospodarstvo, pa samim time i hrvatsko, koje je integralni dio europskog gospodarstva, normalno funkcionirati ukoliko se nastave ratne strahote. Što se tiče utjecaja na pojedine aspekte gospodarstva, nažalost cijena energenata, a ona dobrim dijelom ovisi upravo o ovom ratnom sukobu i agresiji Rusije na Ukrajinu, itekako diktira tempo na svim ostalim tržištima", izjavio je, ustvrdivši da mala, otvorena ekonomija poput Hrvatske to ne može izbjeći.

Vezano uz Fortenovu, koja je dijelom u vlasništvu Sberbanke, Ćorić je kazao da suvlasništvo nad Fortenovom ima čitav niz pravnih osoba.

"Fortenova se u kontekstu svog funkcioniranja i namirivanja likvidnosti financira na međunarodnom financijskom tržištu i ne držimo da bi bilo kakve sankcije koje bi išle u smjeru financijskog sektora trebale pogoditi likvidnu poziciju Fortenove, pa samim time i njezino funkcioniranje. Vjerujemo da će taj sustav ostati stabilan", kazao je ministar.

Na upit što će biti s cijenama energenata, Ćorić je kazao kako se nadaju da eskalacija neće potrajati, odnosno da će se zaustaviti. "To je ono što želimo Europi i svijetu, a prije svega ukrajinskom narodu. No, neovisno o tome, ukoliko dođe do daljnje eskalacije cijena, u duljem vremenskom razdoblju, onda ćemo promišljati kako i na koji način dodatno reagirati", kazao je te istaknuo da se opskrba plinom i dalje odvija nesmetano.

