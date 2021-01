Uskok je u ponedjeljak pred osječkim Županijski sudom podigao optužnicu protiv načelnika Čeminca Zlatka Pinjuha (60) i njegovih sinova Marka Pinjuha (29) te Ivana Pinjuha (31) koji se terete da su na teret općinskog proračuna kupili stanove.

Uskok je u priopćenju u kojem navodi samo inicijale i dob okrivljenika dodao da je istraga podignuta i protiv predsjednika Općinskog vijeća Čeminca Marija Kralja (39), zaposlenika općine Čeminec Josipa Crnčana (30) i direktora lokalne komunalne tvrtke Marka Drmića (27).

Tužiteljstvo je istaknuo da je Zlatko Pinjuh kao načelnik Čeminca, od 1. rujna 2016. pa nadalje, u dogovoru sa svojim sinovima, od kojih je Marko Pinjuh ujedno i zaposlenik općine te s Crnčanom i Drmićem "poduzimao radnje kako bi omogućio okrivljenicima da se znatno nepripadno materijalno okoriste na teret proračuna". Uz to, Zlatka Pinjuha se tereti da je na Kraljevo traženje "poduzimao radnje protivno obvezi da zakonito upravlja rashodima" i raspolaže općinskom imovinom.

Uskok je precizirao da su otac i sinovi Pinjuh tijekom 2017. nakon što je općinsko vijeće donijelo odluku o subvencioniranju stambenih kredita za stanovnike Čeminca, "poduzeli više radnji" u cilju da Marko i Ivan Pinjuh s općinom sklope ugovore o subvencioniranju stambenih kredita iako za to nije bilo zakonske osnove.

Zlatko Pinjuh je potom u ime općine sklopio ugovor o subvencioniranju kredita sa sinovima u iznosima od po 1000 kuna mjesečno na rok od 10 godina za stanove u Osijeku. Uskok dodaje da je Zlatko Pinjuh tijekom 2018. sklopio dodatak ugovoru o sufinanciranju stambenog kredita s Ivanom Pinjuhom kojim je obvezao općinu da starijem sinu mjesečno uplaćuje iznose u visini 50 posto mjesečne rate kredita do 1. listopada 2032.

Uskok je nadodao da je Zlatko Pinjuh zatim sklopio i dodatak ugovora s mlađim sinom kojim je obvezao općinu da mjesečno subvencionira dio vrijednosti nekretnine koju je stekao Marko Pinjuh u iznosu od 335.000 kuna i to mjesečnim isplatama subvencija u visini 50 posto mjesečne rate kredita.

Tako odobrenim subvencijama Marku Pinjuhu je do sada isplaćeno najmanje 66.706 kuna, a Ivanu Pinjuhu najmanje 58.044 kuna. Uz to, nakon što je općinsko vijeće donijelo izmjenu te odluke kojom je određeno da korisnici subvencije moraju prebivati na području općine, Zlatko Pinjuh je na traženje Crnčana i Drmića s njima dogovorio da prijave prebivalište na njegovoj adresi, iako do tada nisu prebivali na području općine niti su to namjeravali.

Tužiteljstvo je priopćilo da je potom Zlatko Pinjuh u ime Općine sklopio ugovor o subvencioniranju stambenog kredita sa Crnčanom na rok od 10 godina u iznosu od 1000 kuna mjesečno za stan u Osijeku, a s Drmićem na rok od 15 godina u iznosu od 50 posto mjesečne rate za kuću u Osijeku.

Tužiteljstvu sumnjiv i službeni automobil

Zlatko Pinjuh je zatim sklopio i dodatak ugovoru kojim je obvezao općinu mjesečno uplaćivati Crnčanu 50 posto mjesečne rate kredita do 1. studenoga 2032. Na temelju tako odobrenih subvencija Crnčanu je do sada isplaćen nepripadni iznos od najmanje 40.934 kune, a Drmiću najmanje 43.989 kuna, precizirao je Uskok.

Načelnika Čeminca se tereti i da je za popravak sinova automobila odobrio isplatu računa iz općinskog proračuna. Uz to, Zlatko Pinjuh je znajući da njegov sin Ivan ne ispunjava uvjete za sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata, iz općinskog proračuna odoborio sufinanciranje njegovih troškova prijevoza.

Čeminečki načelnik je nadalje na Crnčanovo traženje donio odluku kojom se suprotno odluci Općine i Pravilnika o dodjeli potpore mladim obiteljima odobrio Crnčanu isplatu potpore čime mu je pribavio protupravnu imovinsku korist od 15.000 kuna.

''Na opisani način su za općinu Čeminac prouzročili štetu u iznosu od najmanje 231.217 kuna'', preciziralo je tužiteljstvo.

Uskok je dodao da je Zlatko Pinjuh od siječnja 2018. pa nadalje, nakon što je Općinsko vijeće donijelo odluku o nabavi službenog vozila za 200.000 kuna s PDV-om, predložio i potom odlučio vozilo nabaviti preko tvrtke Komunalno čiji je osnivač općina. Stoga je od Drmića kao direktora Komunalnog zatražio da ta tvrtka nabavi na leasing službeno vozilo i potom ga iznajmi općini za 2400 kuna plus PDV mjesečno znajući da stvarna rata leasinga te troškovi ugovora, registracije i osiguranja nadilaze tu svotu.

Znajući da će time prouzročiti štetu za Komunalno, Drmić je navodno pristao na Pinjuhovo traženje te je u veljači 2018. donio odluku da Komunalno nabavi službeno vozilo, a potom je svaki mjesec u ime Komunalnog s općinom sklapao ugovore o najmu oštetivši time Komunalno za najmanje 28.535 kuna.

Uskok je u optužnici predložio da se od okrivljenika oduzme protupravno stečena imovinska korist.