'Optužili su ga da me tukao jer sam gay, ali nije me on mlatio'

Filip Zavadlav me nije napao, kaže nam splitski gej aktivist. Zamolio nas je da ostane anoniman, s obzirom na horor koji se ovih dana odvija u gradu pod Marjanom.

Naime, Zavadlav, osumnjičenik za trostruko ubojstvo u centru Splita i otprije je imao problema sa zakonom. Prije nego je krenuo u krvavi pohod s automatskom puškom po Šperunu i Radmilovićevoj ulici, bio je prijavljivan za nasilje u obitelji, a nakon što je pretukao brata, osuđen je na 30 dana zatvora, uvjetno na šest mjeseci.

Osim toga, periodu od 2013. do 2014., Zavadlav je počinio više kaznenih djela krađe, a jednom je prilikom uhvaćen i kako s majkom provaljuje u crkvu.

Jedna od mrlja u Zavadlavovom dosjeu koje su isplivale nakon stravičnog pokolja je i ona o napadu na našeg sugovornika. Naime, Zavadlav je svojevremeno prijavljen za zločin iz mržnje zbog prijetnji gej aktivistu, ali je u konačnici u tom postupku oslobođen.

- To se dogodilo prije nekoliko godina. Šetao sam centrom grada sa svojim prijateljem, a pratila nas je nekolicina muškaraca. Naposljetku su nas napali i pretukli. Bilo ih je najmanje pet. Kasnije su optužili trojicu, među njima i Zavadlava. Poznajem ga cijeli život, iz kvarta mi je. Kad sam saznao za prijavu, odmah sam im rekao da to nije bio on i oslobodili su ga. Povukli su prijavu. Ostala dvojica su se izvukla. Jednoga su pustili, a drugi mi se morao ispričati. Nije to učinio - ispričao nam je Splićanin.

Podsjećamo, Filip Zavadlav osumnjičen je da je u krvavom pohodu u subotu pobio troje ljudi, pucajući iz automatske puške po centru Splita. U ponedjeljak su ga, nakon procjene da nije raspravno slobodan, prebacili direktno u Zagreb kombijem pravosudne policije. Strahovalo se da bi, u slučaju da prenoći na Bilicama, netko pokušao osvetiti one koje je ubio.

Dvadeset sati nisam spavao prije ovoga, opsjedali su mi obitelj, govorio je istražiteljima Filip Zavadlav (25), osumnjičen za trostruko ubojstvo u Splitu. Kako neslužbeno doznajemo, tužitelji s njim uopće nisu mogli razgovarati niti je Filip iznio svoju obranu jer je bio potpuno psihički rastrojen. Na trenutke bi sasvim normalno odgovarao na pitanja, a onda bi odjednom samo zašutio i gledao u prazno. Istražitelji koji rade na slučaju smatraju kako se Zavadlav prethodno dogovorio sa žrtvama i zbog toga je naloženo telekomunikacijsko vještačenje njegova mobitela, ali i uređaja trojice nastradalih.

