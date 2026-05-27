Optužili troje monstruma iz Rijeke zbog silovanja žene , među optuženima i žena (38)

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je, nakon provedene istrage, podiglo optužnicu pred Županijskim sudom u Rijeci protiv troje državljana Republike Hrvatske (1973., 2007.,1988.) zbog silovanja i zadovoljavanja pohote pred djetetom.

kojom se prvookrivljenika tereti zbog dva teška kaznena djela protiv spolne slobode iz članka 154. stavak 2. u svezi stavka 1. točke 3. i članka 153. stavak 2. Kaznenog zakona, jednog teškog kaznenog djela protiv spolne slobode iz članka 154. stavak 1. točka 3. u svezi članka 153. stavak 1. Kaznenog zakona, tri kaznena djela zadovoljavanja pohote pred djetetom mlađim od petnaest godina iz članka 160. stavak 2. Kaznenog zakona i kaznenog djela teške tjelesne ozljede iz odredbe članka 118. stavak 1. Kaznenog zakona.

Optužnicom se drugookrivljenika i trećeokrivljenicu tereti zbog kaznenih djela teške tjelesne ozljede iz članka 118. stavak 1. Kaznenog zakona i protupravnog oduzimanja slobode iz članka 136. stavak 3. Kaznenog zakona.

Optužnicom se okrivljenici terete da su navedena kaznena djela koja im se stavljaju na teret počinili tijekom listopada i studenog 2025. na području Primorsko-goranske županije, na štetu žrtve, ženske osobe (2000.).

Ujedno se trećeokrivljenica optužnicom tereti za počinjenje kaznenih djela povrede djetetovih prava iz članka 117. stavak 1. Kaznenog zakona, počinjenih na štetu svoje djece.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci predložilo je da se protiv prvookrivljenika produlji istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku) te da se drugookrivljeniku i trećeokrivljenici produlje ranije određene mjere opreza.