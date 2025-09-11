Optužnica protiv bivšeg dekana Ekonomskog fakulteta u Rijeci: 'Pokupio' više od 400.000 eura

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci objavilo je kako je pred Županijskim sudom u Rijeci podignulo optužnicu protiv bivšeg dekana riječkog Ekonomskog fakulteta Alena Hosta i još tri osobe zbog više kaznenih djela, kojima je taj fakultet oštećen za gotovo 400 tisuća eura.

Optužnica je podignuta nakon više od godinu dana istrage, te obuhvaća četiri kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti i dva kaznena djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave. ŽDO nije naveo imena okrivljenih. Osim Hosta, optuženi su hrvatski državljani, drugookrivljeni (1978.), trećeokrivljena (1983.) i četvrtookrivljena (1965.), zbog poticanja u zlouporabi položaja i ovlasti.

Policija je lani u veljači podnijela kaznenu prijavu protiv odgovorne osobe visokoškolske ustanove i još devet osoba zbog protupravnih isplata i krivotvorenja kojima su ustanovu i državni proračun oštetili za najmanje 384.000 eura.

Povećali si plaće

Mediji su tada navodili da se radi o riječkom Ekonomskom fakultetu, a sadašnji dekan Saša Drezgić potvrdio je da se radi o bivšoj upravi Ekonomskog fakulteta na čelu s Alenom Hostom.

Optužnicom se Hosta tereti da je u studenom 2019. i veljači 2021., kao tadašnji dekan u nakani stjecanja koristi za sebe i druge, protivno propisima te bez posebne ovlasti osnivača ustanove, donio bez valjane osnove više odluka o isplati uvećanja plaće za sebe, prodekane i tajnicu. Takvim je postupanjem navodno oštetio fakultet za 304.370 eura.

Fiktivna predavanja

Optužnicom ga se tereti i da je u od sredine listopada 2021. do početka lipnja 2022., protivno financijskim interesima fakulteta, na inicijativu i nagovor drugookrivljenog prodekana, bez potrebne odluke vijeća ustanove, sklopio više fiktivnih ugovora o autorskom radu za održavanje predavanja i radionica, iako su obojica znala da se naručena predavanja neće održati, čime je nastala šteta od 29.862 eura.

Uz to, Hosta se tereti da je od siječnja 2021. do veljače 2022. , na nagovor drugookrivljenog, kao voditelja znanstvenog projekta i trećeokrivljene profesorice, sklopio dva ugovora o autorskom djelu kojima je profesorici isplaćena autorska naknada od 8259 eura, iako su svo troje znali da ona nije sudjelovala u radu na projektima, niti je imenovana kao autor.

Napredovanje, funkcije...

Optužnicom se stavlja na teret i da je Host od lipnja 2017. do rujna 2021., u nakani da drugookrivljeni i četvrtokrivljenica, kao voditelji poslijediplomskog specijalističkog studija steknu nepripadnu korist, s vanjskom suradnicom sklopio i potpisao više ugovora o autorskom radu temeljem kojih joj je isplaćeno 53.215 eura, iako je upoznat s time da ona nije obavila usluge za potrebe tog specijalističkog studija. Prema prethodnom dogovoru, ona je primljene novčane iznose predavala okrivljenim voditeljima poslijediplomskog studija te je ustanova oštećena za 75.006 eura.

Host je, inače, nakon pokretanja istrage napredovao u u redovitog profesora u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, član je Akreditacijskog savjeta Agencije za visoko obrazovanje koje ocjenjuje fakultete, kao i član sveučilišnog vijeća Sveučilišta Sjever.