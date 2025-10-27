Orahovica: Mađara i dva Hrvata uhitili zbog krađe s groblja

Policija iz Orahovice prijavila je zbog povrede mira pokojnika i teške krađe 25-godišnjeg Mađara te dvoje hrvatskih državljana, od 21 i 28 godina, zbog krađe s groblja, izvijestili su u ponedjeljak iz virovitičko-podravske policije.

Prema policijskim sumnjama oni su 25. listopada oko 15 sati na mjesnim grobljima u Breštanovcima i Milanovcu otuđili više metalnih ručki, vaza i svijećnjaka s nadgrobnih ploča.

Svi su uhićeni, a tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeni su i dodatni prekršaji iz Zakona o osobnoj iskaznici i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Zbog toga je protiv 28-godišnje osumnjičenice podnesen i optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu.

Protiv troje osumnjičenika policija je podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.