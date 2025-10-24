Obavijesti

Orban: Radimo na zaobilaženju sankcija SAD-a ruskim tvrtkama

Piše HINA,
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS

Mađarska radi na pronalaženju načina za zaobilaženje američkih sankcija ruskim naftnim tvrtkama, rekao je u petak premijer Viktor Orban ne navodeći detalje, bez naznaka da će se na sankcije oglušiti

Američki predsjednik Donald Trump, bliski saveznik mađarskog čelnika, u srijedu je prvi put u svom drugom mandatu nametnuo sankcije Rusiji, usmjerene na Lukoil i Rosneft, u pokušaju izvršavanja pritiska na Moskvu da pristane na prekid vatre u Ukrajini. Trumpov potez podigao je cijene nafte i zabrinuo Mađarsku i Slovačku, najveće kupce ruske nafte u Europskoj uniji, koje su se već ranije morale pobrinuti za izuzeća od europskih ograničenja.

Orban je rekao da je razgovarao s mađarskom naftnom i plinskom tvrtkom MOL o sankcijama.

"Radimo na tome kako zaobići ove sankcije", rekao je u intervjuu za državni radio Kossuth.

MOL-ove rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj, s ukupnim kapacitetom prerade od 14,2 milijuna tona sirove nafte godišnje, ovise o ruskoj sirovoj nafti koja se transportira naftovodom Družba.

ZAVRŠIO SASTANAK Plenković objavio što su EU čelnici odlučili po pitanju zamrznute ruske imovine!
Plenković objavio što su EU čelnici odlučili po pitanju zamrznute ruske imovine!

Slovačka podružnica MOL-a Slovnaft priopćila je u četvrtak da analizira mogući utjecaj američkih sankcija, koje bi trebale stupiti na snagu kasnije u studenom, na njihovo poslovanje.

Prošle godine MOL se suočio s problemima s isporukama kada je Ukrajina sankcionirala Lukoil.

