Orban: Sve smo bliže ratu, a Europska unija se raspada

Mađarski premijer Viktor Orban u božićnom intervjuu za list Magyar Nemzet iznio je ocjene prema kojima se ne može isključiti mogućnost da bi 2025. godina mogla biti posljednja mirna godina za Europu.

- Navikli smo na mir. Posljednji veliki rat u Europi završio je 1945. godine, a od tada je prošlo 80 godina', rekao je. Prema njegovim riječima, upravo je strah od nuklearnog sukoba desetljećima sprječavao nove ratove, no taj mehanizam odvraćanja danas više ne djeluje kao nekad. Taj je strah funkcionirao osamdeset godina, ali sada nastaje potpuno novi svijet - rekao je Orban.

'Europa se kreće prema ratu'

Govoreći o nedavnom summitu Europske unije u Bruxellesu, Orban je ocijenio da se Europa trenutačno, kako kaže, ne kreće prema miru, već prema ratu.

Mađarski premijer smatra da je Europa ponovo duboko podijeljena. 'Danas u Europi opet postoje dva tabora: ratni tabor i mirovni tabor. Trenutačno prevladavaju snage koje zagovaraju rat. Bruxelles želi rat. Mađarska želi mir', poručio je Orban.

Orban je ocijenio da rat u Ukrajini nije temeljni uzrok europske nestabilnosti. Kako tvrdi, sukob između Ukrajine i Rusije je posljedica, a ne uzrok dubljih problema, koje vidi u političkom, ekonomskom i društvenom padu zapadne Europe. Taj proces, prema njegovim riječima, započeo je sredinom 2000-tih, a dodatno je ubrzan nakon financijske krize.

Foto: Yves Herman

'Prije dvadeset godina gospodarske performanse Europske unije i Sjedinjenih Država bile su približno jednake. Danas Amerika uzlijeće, a Europa klizi nizbrdo. Kontinent koji je nekad bio uzor svijetu u samo nekoliko godina postao je ismijavan i neozbiljan akter', smatra Orban.

Na pitanje o razlozima prelaska Europe na ratnu ekonomiju, Orban je rekao da se radi o, kako je naveo, poznatom povijesnom refleksu. Prema njegovim riječima, kada zemlje ne mogu konkurirati brže rastućim regijama, pokušavaju ostvariti gospodarski rast kroz ratnu ekonomiju.