Orban: 'Ukrajini ćemo pomoći kada budemo imali naftu, koju oni blokiraju. Vrlo jednostavno'

Mađarska, koja blokira isplatu europskog zajma Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura, neće posustati dok Kijev ne obnovi opskrbu ruskom naftom kroz naftovod Družba, ponovio je Viktor Orban u četvrtak.

- Stav Mađarske je vrlo jednostavan: pomoći ćemo Ukrajini kad budemo imali naftu, koju oni blokiraju. Dotad ne možemo podržati nijedan prijedlog u korist Ukrajine - rekao je mađarski premijer novinarima po dolasku na europski samit u Bruxellesu.

U prosincu je Viktor Orban pristao da EU Ukrajini odobri zajam od 90 milijardi eura, uvjetujući, zajedno sa Slovačkom i Češkom, da u zajmu ne sudjeluje. Kijevu su ta sredstva nasušna za financiranje rata protiv Rusije u 2026. i 2027. godini. No mađarski čelnik, jačeg nacionalističkog stava nego ikad otkako je počela izborna kampanja za parlamentarne izbore 12. travnja, sve je doveo u pitanje.

Kategorički odbija pristati na njegovu isplatu osim ako se ne nastavi isporuka ruske nafte Mađarskoj putem naftovoda Družba koji prolazi Ukrajinom. Naftovod je oštećen u ruskim zračnim napadima 27. siječnja, a Budimpešta optužuje Kijev da odugovlači s njegovim vraćanjem u funkciju.

- Nema nafte, nema novca - upozorio je Orban već ranije ovog tjedna.

Stav je to koji osuđuje nekoliko drugih sudionika samita, koji žele izvršiti pritisak na Orbana i optužiti ga da ne ispunjava svoje obaveze.

- On koristi Ukrajinu kao oružje u svojoj izbornoj kampanji, a to nije ispravno. Imali smo dogovor - reagirao je finski premijer Petteri Orpo prije početka sastanka.